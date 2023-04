Accesso gli Internazionali d'Italia: i vincitori del torneo di qualificazione di Maglie

MAGLIE - Al Circolo Tennis Maglie si è concluso sabato 8 aprile il Torneo Open per le Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2023. I vincitori accedono così di diritto agli Internazionali d’Italia che si svolgeranno a maggio al Foro Italico a Roma. Il tabellone del singolare maschile è stato vinto dal reatino Riccardo Balzerani che ha superato Juan Ignacio Iliev per 7-6 6-4. Il tabellone del singolare femminile è stato vinto dalla romana Giulia Carbonaro che ha superato Anastasia Piangerelli per 6-3 2-6 6-2.

Nel doppio maschile vittoria al terzo set della coppia Iliev Balzerani su Giorgio Ricca e Jacopo Bilardo per 6-4 5-7 12-10 mentre nel femminile la coppia Chiara Catini e Piangerelli Anastasia ha superato al terzo set la coppia Costanza Traversi e Gloria Ceschi per 5-7 6-0 12-10. Per il tabellone di terza categoria maschile vittoria di Alessandro Muolo su Stefano Costa per 1-6 6-4 6-1 e nel femminile Iryna Buriachock ha superato Rossana Orlando per 6-0 6-0.

Il tabellone di quarta categoria, terminato nei giorni scorsi, ha visto le vittorie per il femminile, della promettente Giulia Mundi su Laura Martelli per 6-2 6-2, per il maschile vittoria di Corrado Federico Lo Basso Marco Masciullo per 6-2 6-4. Nel doppio maschile la coppia Giuseppe Dadduzio e Gianfranco Antonio ha superato la coppia Gianluca Chiappetti e Giovanni Mollica per 6-2 6-4Nel femminile vittoria della coppia Luna Salvemini e Gaia San Martino sulla coppia Carlotta Primerano e Giorgia Baglivo per 1-6 6-3 11-9.

Soddisfatto per lo svolgimento della manifestazione si è detto il direttore del torneo e presidente del Circolo Tennis Maglie, Antonio Baglivo: “Nonostante le incertezze atmosferiche abbiano caratterizzato le due settimane del torneo, grande soddisfazione per la giornata delle finali che ha visto i protagonisti esaltare il numerosissimo pubblico presente nel campo coperto centrale del nostro circolo. Un grazie particolare al Circolo Tennis Calimera, al Circolo Tennis Galatina e al Salento Tennis Academy Arnesano per avere messo a disposizione le loro strutture per completare il programma delle partite nei giorni di pioggia. Un plauso al giudice arbitro Alfonso Cibelli, coadiuvato da Emiliano Baldassarre e a tutto lo staff per la professionalità dimostrata per tutto l’arco del torneo a confermare il buon lavoro svolto in Puglia per il settore arbitrale”.

Per il vicepresidente del Circolo Tennis Maglie, Mario Coppola: “Non possiamo che essere felici dello svolgimento del prestigioso torneo BNL disputato presso il nostro circolo,convinti che avrà appagato le aspettative della Federtennis e Padel che ha scelto il CT Maglie come struttura idonea ad ospitare la prestigiosa rassegna di prequalificazioni per l’accesso alla fase finale al Foro Italico. Abbiamo assistito ad incontri di alto profilo tecnico non solo nel giorno delle finali ma in tutto il torneo e in tutte le categorie. Un ringraziamento lo rivolgiamo al comitato regionale, presente con il presidente Francesco Mantegazza, e all’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Ernesto Toma, nonché alla Federazione Italiana Tennis e Padel rappresentata dal consigliere nazionale Donato Calabrese e Isidoro Alvisi, vicepresidente nazionale, che, impegnato nel Torneo Challenger di Barletta, è stato impossibilitato a presenziare alle premiazioni. Grazie – conclude Coppola – a tutto lo staff del CT Maglie che si è prodigato per accogliere al meglio gli ospiti e il pubblico che, soprattutto nelle giornate finali è stato molto numeroso, ispirandoci sempre all’indimenticato Presidente Carlo De Iaco che ha posto le basi e sviluppare lo sport del tennis non solo a Maglie ma in tutta la regione”.

Prossimo appuntamento per il Circolo Tennis Maglie il Torneo Internazionale Under 12 Trofeo Maglio, dal 29 aprile al 7 maggio, per il quale si annuncia una presenza record di nazioni partecipanti, ben 14, dall’Europa e dai paesi Mediterranei.

Sul torneo si è espresso con parole lusinghiere anche il ministro per Affari Europei, Sud, Pnrr, Politiche di coesione, Raffaele Fitto che è magliese doc: “In questi giorni al Circolo Tennis di Maglie si respirava l’aria del Foro Italico di Roma per l’altissimo livello dei tennisti partecipanti provenienti da tutta Italia che dal Salento staccheranno il biglietto per gli Internazionali Bnl d’Italia. Davvero orgoglioso che queste prestigiose prequalificazioni si siano svolte a Maglie e per questo sono davvero dispiaciuto per non poter assistere agli incontri finali che decreteranno i vincitori qualificati per Roma. A tutti, ma in modo particolare al Circolo Tennis di Maglie, formulo i migliori auguri per traguardi sempre più importanti”.