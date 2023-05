La Lupus ritorna dal “Memorial Giulio Marchetti” con un argento e un bronzo

LECCE – Ancora medaglie da esibire in bacheca per i ragazzi della Asd Lupus 2014. La formazione di boccia paralimpica leccese è reduce, infatti, dal secondo “Memorial Giulio Marchetti”, gara nazionale riservata alle categorie BC1, BC2 e BC3, organizzata dalla società Pianeta Boccia e dalla quale sta rientrando nel Salento con un argento e un bronzo.

Il torneo s’è svolto da sabato 6 a domenica 7 maggio presso il Centro tecnico federale di Roma e all’appuntamento, la Lupus, società presieduta da Andrea Cozza, si è presentata con gli atleti Alessandro Rollo, Giuseppe Rollo, Giuseppe Lillo e Deborah Giannaccari. Dopo la prima fase, alle semifinali sono arrivati in tre, con Giuseppe Rollo che ha conquistate l’argento nella categoria BC1 e Deborah Giannaccari il bronzo nella BC2. Quarto posto per Alessandro Rollo.

La gara di Roma era valevole per il ranking nazionale, in prospettiva dell’accesso ai Campionati italiani assoluti che avranno luogo a Campobasso nel prossimo mese di novembre. I ragazzi della Lupus, dunque, continuano a portare avanti sogni e ambizioni con spirito agonistico e abnegazione, forti anche del recente riconoscimento della Regione Puglia, quale Eccellenza sportiva del 2022. Veri e propri portavoce di una disciplina, la boccia paralimpica, che si sta dimostrando un fenomeno in crescita.