Conto alla rovescia per il match clou: Lecce e Verona si giocano punti fondamentali

LECCE - Per la matematica non può essere la partita decisiva, ma per la testa ci va molto vicino a esserlo: quello tra Lecce e Verona, in programma domani alle 21, è uno scontro che può dire davvero tanto della stagione di entrambe le squadre, con i giallorossi avanti di quattro punti e gli scaligeri al terzultimo posto, insieme allo Spezia impegnato questa sera in casa di una Cremonese che non appare affatto rassegnata all’idea della retrocessione.

È chiaro anche che l’esito del match che si disputerà tra poco allo “Zini” potrà accendere dei pensieri, innescare ulteriori ragionamenti e semplificare o complicare i calcoli, ma è altrettanto evidente che per i ragazzi di mister Baroni conquistare tre punti domani significherebbe ipotecare la permanenza nella massima serie, avvicinando così a portata di mano quel traguardo che può rappresentare una pietra miliare nel percorso del club guidato da Sticchi Damiani.

Si giocherà di sera, in condizioni ambientali perfette (si fosse giocato nel pomeriggio il primo vero caldo sarebbe stato un problema) e davanti a un pubblico che è determinato a trascinare la squadra salentina definitivamente oltre una fase complicata: 4 punti nelle ultime 4 uscite dopo una striscia di sei sconfitte consecutive, non sono gran cosa, ma alla partita di domani il Lecce ci arriva sulla scia di una bella prestazione a Torino contro la Juventus, nella quale è mancato sostanzialmente solo il risultato, e dopo la vittoria contro l’Udinese che ha allontanato alcune nubi che stavano creando una certa preoccupazione. Di contro, nell’ultimo turno i veronesi sono stati travolti dall’Inter con un punteggio tennistico, ma questo può voler dire ben poco nell’economia di una sfida mentalmente totalizzante.

Baroni ha tenuto la conferenza stampa della vigilia giusto prima della rifinitura, posticipata il più possibile anche per gestire al meglio i pochi spazi di recupero tra tre impegni ravvicinati (con l’Udinese si è giocato il 28 aprile, a Torino tre giorni addietro). Dalle dichiarazioni rese dal tecnico ai cronisti sembra probabile l’impiego di Ceesay dal primo minuto, oltre al ritorno di Strefezza (che era squalificato), Gendrey e Gallo (entrambi con qualche problema fisico). Banda, che ieri ha svolto un lavoro differenziato, partirà dalla panchina.

Per il centrocampo va detto che Oudin dimostra sempre più confidenza con il ruolo di interno, ma il francese contro la Juve ha disputato tutta la partita e allora si tratta di capire che tipo di piano gara il Lecce sta preparando. Baroni ha detto con chiarezza che la partita dovrà essere costruita minuto dopo minuto, senza mai pensare a quel che potrebbe essere alla fine. Per quanto possibile, insomma, l’allenatore toscano vuole che la sua squadra entri in campo per fare la partita e per farla a quell’intensità che ha consentito ai salentini di mettere in seria difficoltà avversari molto più attrezzati e blasonati del Verona.