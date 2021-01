Per Majer stiramento al collaterale mediale del ginocchio sinistro

LECCE – Una tegola si abbatte sul Lecce alla vigilia della partenza per Reggio Calabria, in programma domani al termine dell’allenamento mattutino: Zan Majer ha riportato lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, ragion per cui aveva interrotto anzitempo la seduta presso l’Acaya Golf Resort & Spa. Il calciatore sloveno, che si è sottoposto a risonanza magnetica, dovrà ora mordere il freno per un paio di settimane.

Dopo Pettinari sono rientrati in gruppo anche Falco e Adjapong, mentre hanno continuato a lavorare in differenziato Felici, Paganini, Rodriguez e Calderoni. Per la gara di sabato sarà disponibile Fabio Lucioni che ha scontato il turno di squalifica.

Sul fronte delle operazioni di mercato, dopo la cessione a titolo definitivo di Luca Rossettini al Padova, si registra oggi quella, a titolo temporaneo, del 18enne difensore Silvio Colella al Bitonto.