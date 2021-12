B1: grande impresa di Melendugno! Battuta la capolista Akademia al tie-break

Si dice sempre che nessuno è perfetto, ma la partita disputata oggi pomeriggio dallaad Otranto contro la capolistaha rasentato proprio la perfezione. La vittoria per 3-2 delle rossonere salentine non può essere archiviata come un semplice successo. Prima di tutto è stata battuta la prima della classe e inoltre le messinesi non avevano mai perso finora. La Sanitaria Sicom si è presentata in Puglia con un bottino invidiabile, vale a dire otto vittorie in altrettanti incontri e

Il compito di Melendugno non era quindi per nulla semplice e il primo set ha confermato quanto l’asticella fosse alta in questo freddo sabato di dicembre. L’Akademia ha fatto valere la sua pallavolo grintosa e frizzante, portandosi subito in vantaggio con un 25-17 di grande spessore. La Narconon non si è però data per vinta e ha fatto cominciare una “nuova” partita”. Messo da parte qualsiasi timore reverenziale, le pugliesi di coach Taurisano hanno pareggiato il conto dei parziali con un netto 25-17, ripetendosi anche nel terzo set (25-18).

Il 2-1 ha galvanizzato l’ambiente e si è pensato immediatamente al colpaccio. Purtroppo l’Akademia non si è demoralizzata, anzi ha travolto Melendugno nel quarto set, lasciando appena 11 punti alle salentine. Se il tie-break della scorsa settimana era stato deludente a San Salvatore Telesino, stavolta le cose sono andate in modo opposto. La Narconon ha guidato il quinto set dall’inizio alla fine, prendendo il largo fino al 15-8 che ha fatto impazzire il pubblico di casa.

La neopromossa “terribile” non si può più nascondere, le sue ambizioni sono quelle di alta classifica. Con i due punti di oggi, Melendugno è salita a quota 20 punti, ad appena 4 lunghezze dalle stesse messinesi. Fra una settimana, le rossonere chiuderanno le gare del 2021 con il derby in trasferta contro il Cuore di Mamma Cutrofiano. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-AKADEMIA SANT’ANNA (17-25, 25-17, 25-18, 11-25, 15-8)

Narconon Melendugno: Kostadinova, Mileno, Greco, Albanese, Albano, Basciano, Morone, Luraghi (L), Tamborino M. (L), Antignano (C), Alikaj, Pettinari, Tamborino G. All. Taurisano, Ass. Cesari

Sicom Akademia Sant’Anna: Varaldo, Fabbo, Composto, Martilotti, Anselmo, Muzi (C), Quarto, Iannone, Liguori, Garofalo, Pisano (L), Cardoni. All. Gagliardi, Ass. Mori