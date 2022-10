B1: Melendugno sa soltanto vincere, l'esordio a Lecce coincide con un bel 3-0 sulla Fiamma Torrese

Il turno di riposo della settimana scorsa non ha affatto “distratto” la Narconon Melendugno. Certo, qualche automatismo va ancora migliorato, ma la squadra è concreta e ben concentrata verso l’obiettivo del primo posto. Oggi pomeriggio, nel suo esordio a Lecce, le rossonere di coach Napolitano si sono sbarazzate della Fiamma Torrese, un cliente scomodo e che non ha mollato un centimetro, soprattutto nell’incertissimo primo set. Melendugno si è però imposta ugualmente con un bel 3-0 che conferma le ambizioni della società pugliese.

Nel primo set la Narconon ha tentato immediatamente un allungo (6-2), prima di fare i conti con le risposte colpo su colpo delle ospiti. L’equilibrio è stato evidente nella parte centrale del parziale, prima della nuova fuga di Melendugno (20-16) e di un recupero incredibile della Fiamma che ha fatto trattenere il respiro ai tifosi di casa. Alla fine ha prevalso la maggiore determinazione della Narconon che ha conquistato il set di misura. Nel secondo parziale, le campane hanno reagito con grinta (3-0 e 4-1), poi il pareggio è diventato presto realtà (7-7).

Melendugno ha allungato senza problemi, ampliando di minuto in minuto il divario fino all’eloquente 25-15 che ha ufficializzato il 2-0 per le pugliesi. La terza frazione di gioco è stata caratterizzata da un equilibrio iniziale, con la Fiamma Torrese che si è portata più volte in vantaggio. La Narconon non ha “gradito” e il pareggio ha contraddistinto gran parte del parziale (12-12, 14-14 e 16-16).

Tra uno strappo e l’altro, le salentine sono riuscite a mettere tra loro e le avversarie un buon numero di punti per il 3-0 definitivo. Fra una settimana sarà già tempo di big match: Melendugno andrà in Sicilia per affrontare l’Amando Volley, attuale capolista del girone E con ambizioni in grande crescita. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-GIVOVA FIAMMA TORRESE 3-0 (25-23, 25-15, 25-22)

MELENDUGNO: Caracuta, Salimbeni, Stival, Troso, Maiorano, Favero, Maruotti, Morciano, Zingoni, Marra, Antignano, Oggioni. All. Napolitano

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Figini, Cingolani, Azzurro, Capasso, Manto, Tardini. All. Salerno.