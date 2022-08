Volley femminile B1: Melendugno sempre più salentina con Delizia Marra

“La centrale più forte di tutta la Puglia”: non ha usato mezzi termini nel 2018 il ds di Melendugno, Alessandro Cisternino, per descrivere Delizia Marra che a sorpresa accettó di giocare in Serie D a Melendugno, dopo quattro anni fantastici, Delizia continua la scalata insieme alla SUA squadra e rientra ufficialmente a far parte del roster 2022-2023 della Narconon. Per la centrale classe 2000, nominata per l’appunto miglior centrale regionale nel 2018, la maglia rossonera della squadra salentina è come una seconda pelle, una seconda casa, visto che è stata una delle splendide protagoniste della promozione in B1 nella stagione 2020-2021.

È quindi esperta di salti di categoria e anche a lei verrà chiesto di contribuire a quello più ambizioso, l’approdo in A2. La sua presenza nella rosa di Melendugno è la naturale prosecuzione di un rapporto che dura ormai da quattro anni. Anche lei, come Caracuta, Morciano e Troso, è una salentina DOC e si è formata nel settore giovanile della Nike Lecce, società con cui ha conquistato un titolo provinciale dopo l’altro (Under 14 e 18).

La fase successiva della sua carriera è stata quella di Cutrofiano, altra formazione salentina che le ha permesso di vivere da protagonista la scalata all’A2, prima di legarsi ai colori di Melendugno. Nell’ultima stagione ha militato in Serie C per motivi di studio, prima di partire per l’Erasmus. Il suo ritorno coincide con una nuova stagione ambiziosa in cui la Narconon vuole dettare legge in B1 grazie alla sapiente guida di coach Napolitano.

L’allenatore rossonero potrà contare su una giocatrice che vanta diverse presenze in Serie B, 4 primi posti regionali (tre dei quali consecutivi), un Torneo delle Province e una prestigiosa convocazione nella selezione italiana allenata da Marco Bonitta nel 2015. Volendo citare “La Traviata” di Verdi, i tifosi di Melendugno si attendono che la centrale leccese sia…Delizia al cor!