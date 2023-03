B1. Melendugno, il secondo posto è tutto tuo! Con la P2P Baronissi arriva il 6° successo di fila

Quattro mesi esatti: 12 novembre 2022-12 marzo 2023, la Narconon Melendugno ha dovuto attendere tutto questo tempo per “vendicare” la sconfitta subita in Campania contro la P2P Baronissi, formazione giunta oggi a Lecce per una sfida fondamentale in casa rossonera. La squadra di coach Napolitano è riuscita a piegare in tre set le avversarie, dimenticando quanto successo in pieno autunno e preparandosi per una primavera con i fiocchi. Si tratta della sesta vittoria consecutiva per Melendugno, un filotto che ha permesso di conquistare il secondo posto in solitaria nel girone E della B1 di volley femminile.

È un risultato degno di rilievo e che non può non inorgoglire l’ambiente. La Narconon ha ora 34 punti in classifica, uno in più rispetto al Volleyrò e otto in meno della capolista Arzano che però ha disputato un match in più. Sognare, a questo punto della stagione, non è impossibile. Nel primo set le salentine hanno subito messo in chiaro le cose, con un vantaggio che si è ampliato in maniera vistosa (13-8, 18-12, 22-12). Un buon turno al servizio ha riavvicinato Baronissi, ma dopo il time-out chiamato da Napolitano la partita è stata gestita con più attenzione.

Zingoni ha regalato alle compagne 5 set point con un bel primo tempo e l’1-0 non è stato difficile da conquistare. Il secondo parziale ha visto Melendugno partire nuovamente a spron battuto (14-9), prima di subire il ritorno delle ospiti (15-13). La seconda parte di questa frazione di gioco ha visto le rossonere crescere di intensità, con una Favero in buona giornata e il 25-17 che ha consentito alla squadra di raddoppiare. Il terzo parziale è cominciato con un apparente equilibrio (4-4) che la Narconon ha spezzato con un bel break di quattro punti. Sul 13-10 per la formazione pugliese, poi, Baronissi ha tentato di mettere la freccia, passando per la prima volta in vantaggio (13-15).

Antignano ha preso per mano le compagne e, con pazienza, il controsorpasso è diventato realtà qualche minuto dopo (17-16). Maiorano e Zingoni hanno poi messo a tacere le residue velleità delle campane per il 3-0 definitivo che ha entusiasmato il caldissimo palazzetto di Lecce. Fra una settimana è in programma il derby in trasferta contro la Zero5 Castellana Grotte, l’occasione ghiotta per inanellare il 7° successo consecutivo. Il tabellino del match:

NARCONON MELENDUGNO-P2P BARONISSI 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

MELENDUGNO: Caracuta, Zingoni, Oggioni, Favero, Stival, Antignano, Maruotti, Troso, Marra, Salimbeni, Maiorano, De Pascalis. All. Napolitano

BARONISSI: Liguori, Salvestrini, Napolitano, Staffini, Vianello, Fanella, Del Vaglio, Marchesano, Andeng, Sanguigni, Alikaj, Grillo. All. Cacciottolo