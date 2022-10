B1: Melendugno si ferma al primo set, tie-break sfiorato contro Amando Volley

Ogni campionato di pallavolo che si rispetti è fatto anche di momenti difficili. La Narconon Melendugno ha già sperimentato in primo: il big match di oggi pomeriggio in Sicilia contro Amando Volley, valido per il quarto turno del girone E di B1 femminile, è terminato con la vittoria delle padrone di casa, capaci di rimontare un set di svantaggio. L’impressione che si è avuta oggi è che queste due squadre potranno viaggiare a braccetto per diversi mesi, con l’obiettivo dell’A2 sempre ben presente. Forse il tie-break sarebbe stato più giusto dopo quanto visto nel quarto parziale, ma le salentine hanno comunque sfoggiato buone individualità.

Come già anticipato, la prima frazione di gioco ha visto prevalere la Narconon: dopo un equilibrio duro a spezzarsi (si è arrivati fino al 18-18), le rossonere hanno allungato e conquistato tre palle set, con la prima sfruttata nel migliore dei modi con un ottimo attacco di Stival. Nel secondo set è stata invece Amando a partire con maggiore convinzione (5-3 e 11-7). Il divario sempre più ampio (20-15) non ha comunque spaventato Melendugno che ha cercato di rimettersi in partita, ma inutilmente.

Il 25-21 ha premiato la formazione di Santa Teresa di Riva (1-1). Nella terza frazione di gioco, l’avvio delle leccesi è stato promettente, ma poi è emersa ancora una volta la grinta delle messinesi fino a un clamoroso 19-12. L’ennesimo recupero rossonero è stato vanificato da un altro 25-21 e il provvisorio 2-1. Nel quarto set la Narconon è rimasta a lungo indietro nel risultato prima di sferrare la serie di punti decisiva. La squadra di coach Napolitano ha avuto anche un set point per allungare il match fino al tie-break, vanificato da un servizio out di Maruotti.

Ai vantaggi ha prevalso Amando, un beffardo 26-24 che fa tornare queste ragazze in Puglia con qualche rimpianto di troppo. Anche i ko sono fondamentali per i percorsi di crescita e quello odierno potrà essere dimenticato in fretta già tra due settimane: dopo il turno di riposo di Melendugno (5 novembre), sabato 12 novembre le salentine saranno di scena sul campo della Polisportiva Due Principati. Il tabellino del match:

AMANDO VOLLEY-NARCONON MELENDUGNO 3-1 (21-25, 25-21, 25-21, 26-24)

AMANDO: Gervasi, Cecchini, Spitaleri (L2), Galuppi (L), Courroux, Giacomel, Amaturo, Murri, Nielsen, De Candia, Garufi, Bertiglia. All: Jimenez

MELENDUGNO: Caracuta, Salimbeni, Stival, Troso, Maiorano, Favero, Maruotti, Morciano, Zingoni, Marra, Antignano, Oggioni. All. Napolitano