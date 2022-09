Volley A3, Cassarano continua la preparazione con entusiasmo

Un clima di grande entusiasmo e un’incredibile volontà di lavorare sodo hanno accompagnato i ragazzi della Leo Shoes Casarano in una nuova settimana di lavoro pre campionato.

Sempre alle prese con la defezione di Alessandro Fanizza precettato dalla nazionale juniores in vista degli Europei di categoria in programma tra pochi giorni in Abruzzo, Mister Licchelli nelle ultime sedute ha intensificato le esercitazioni tecnico-tattiche, non tralasciando la particolare attenzione rivolta alla preparazione fisica ben curata dal preparatore atletico Antonio Scorrano.

Si iniziano ad intravedere i primi meccanismi di gioco che caratterizzeranno il gioco del sestetto rossoazzurro anche se il tutto in fase ancora molto embrionale. Questo il commento del vice coach Fabio Cozzetto in chiusura di questa settimana di lavoro: "Anche la seconda settimana, appena trascorsa, è stata dedicata, sulla falsa riga della prima, al lavoro fisico, curato dal preparatore atletico prof Scorrano e a lavori tecnici svolti sia al mattino, con esercitazioni mirate al condiziomento atletico e al miglioramento di alcuni aspetti del gioco, e sia nella seduta pomeridiana con lavori prettamente tecnico-tattici. Tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati per questa settimana sono stati raggiunti. Il gruppo-squadra partecipa e lavora con entusiasmo e di questo siamo molto contenti. Settimana prossima, dopo un week end di meritato recupero e riposo, Mister Licchelli ha programmato i primi test-match, da cui verranno fuori le prime indicazioni che utilizzeremo per il prosieguo della preparazione".