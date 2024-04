Anche Cecilia Oggioni lascia Melendugno: “Un pezzo del mio cuore rimarrà qui per sempre”

Dopo Sara Stival, anche Cecilia Oggioni ha affidato ai social il saluto emozionante alla Narconon Melendugno, società di cui è stata grande protagonista nelle ultime due stagioni, quella della promozione dalla B1 e quella della storica salvezza in A2. Romana, classe 1999, già a 16 anni aveva bruciato una tappa dopo l’altra, con un esordio in Serie D appena 12enne, due titoli nazionali giovanili e un buon numero di presenze nei campionati nazionali.

Dopo le prime esperienze “casalinghe”, culminate con l’approdo in A2 con l’Acqua & Sapone Roma, Cecilia è stata uno dei punti di forza dell’Ipag Montecchio Maggiore e della Pallavolo Sicilia Catania prima di approdare in Salento.

Ecco il suo post che sancisce l’addio a una piazza che l’ha amata e sostenuta costantemente: “Per chi mi conosce, sa che spesso tendo a scappare o ad evitare la sofferenza. Che preferisco non affrontare le cose che mi possono far male e magari nascondere tutto sotto un sorriso o un po’ di cazzeggio. Scrivere queste righe è stato un po’ affrontare tutto questo. Ci ho girato intorno per un po’, ho fatto finta di niente, era una cosa che sapevo da tempo ma mi sono sempre ripetuta che andava bene così, che era normale, siamo abituate a questa vita. Ma io i saluti a questo posto che per due anni è stato casa mia, li dovevo”.

Il messaggio prosegue: “Sono arrivata qui ammaccata da una stagione sportiva difficile, e ho trovato subito un riparo dove potessi rimettermi in piedi, leccarmi le ferite ed esprimere la mia versione migliore. 2 anni rispetto ad una vita intera non sono tanti, anzi una briciola, ma la quantità e l’intensità di emozioni che ho provato qui mi fanno credere che è stato un tempo lunghissimo che rimarrà sempre nel mio cuore”.

Il saluto termina con altre parole toccanti: “Sono grata di aver vissuto tutto questo, sono grata a tutte le persone che ho incontrato qui, alla società, ai tifosi, allo staff e alle compagne che ho avuto in queste due stagioni. Sono grata a me stessa per la persona e il giocatore che sto diventando, gli obiettivi raggiunti e il futuro che mi aspetta. Mi hanno ripetuto mille volte che quando vieni al sud piangi due volte, quando arrivi e quando te ne vai, beh io quando sono arrivata non ho pianto, ma ora che andrò via una lacrima scenderà. Grazie Mele, un pezzo del mio cuore sarà sempre tuo”.