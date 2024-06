Dalle vallate bellunesi al Salento: Erica Andrich debutterà in Serie A grazie a Melendugno

Ha sfiorato la Serie A2 con l’Azimut Giorgione nelle scorse settimane dopo un campionato strepitoso e che avrebbe meritato ben altro finale, ma l’ha conquistata nelle ultime ore grazie alla Narconon Melendugno. Erica Andrich debutterà nella seconda serie nazionale a oltre mille chilometri di distanza dalla città di cui è originaria, una frazione bellunese che si chiama curiosamente proprio come lei, Andrich.

L’opposto classe 1998 è stato ingaggiato dalla formazione salentina per affrontare il secondo campionato di fila in A2, dunque da lei ci si attendono grandi prestazioni come quelle che ha sfoderato a Castelfranco Veneto. La sua carriera nei campionati di categoria è iniziata prestissimo: nel 2013, ad appena 15 anni, c’è stato il suo esordio in B1 a Bassano, poi le altre tappe sono state Belluno, Montecchio e Verona. Nel 2020 con un volo transoceanico è atterrata in Colorado e fino al 2022 ha giocato in NCAA per la Denver University dove si è anche laureata in Marketing e Comunicazione.

Le ultime due stagioni la Giorgione hanno rappresentato la sua consacrazione pallavolistica. Lo scorso febbraio era a dir poco elettrizzata per il campionato della squadra trevigiana: “Non potevo chiedere di meglio da questa stagione. Durante l’estate ho rinunciato ad un ingaggio in A2 per andarmela a conquistare sul campo. All’inizio è stata dura perché da quest’anno gioco da opposto e non più da schiacciatrice. L’inversione si è rivelata più impegnativa del previsto perché a muro e in difesa cambiano totalmente le coordinate. In più, non ricevendo, giochi meno palloni”. L’A2 alla fine è arrivata grazie all’interesse melendugnese e c’è grande curiosità nel vederla alla prova con una categoria così complessa ma in cui può ritagliarsi senza problemi grandi soddisfazioni.