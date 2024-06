Europei Under 22 a Lecce e Copertino: le 14 Azzurrine che punteranno alla medaglia d’oro

Comincerà lunedì 1° luglio il cammino della Nazionale Under 22 femminile guidata da Marco Mencarelli ai Campionati Europei di categoria in programma a Lecce e Copertino. Le azzurre, attualmente in collegiale al Centro Pavesi FIPAV di Milano, partiranno alla volta della Puglia venerdì 28 giugno e giocheranno contro la Lettonia il match d’esordio al Palazzetto dello Sport di Lecce. L'Italia, inserita nella Pool I, giocherà poi contro Ucraina ed Turchia. Nell’altro girone, invece, scenderanno in campo a Copertino (LE) le nazionali di Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia.

Le 14 azzurrine scelte dal tecnico azzurro Marco Mencarelli per i Campionati Europei Under 22 Femminili 2024: Nausica Acciarri, Manuela Ribechi (Azzurra Volley Firenze), Eniola Anna Adelusi (Cuneo Granda Volley), Virginia Adriano (Volley Hermaea Olbia), Valentina Bartolucci (Agil Volley), Sara Bellia (Unione Volley Montecchio Magg.), Veronica Costantini, Katja Eckl, Eze Chidera Blessing (Volley Talmassons), Beatrice Gardini (Mega Volley), Dominika Giuliani (Uyba Volley), Giulia Marconato (Trentino Volley), Stella Nervini (Volley Bergamo 1991), Sofia Valoppi (Roma Volley). Questo invece il calendario dell’Italia nella rassegna continentale:

Pool I a Lecce

1/07

ore 21, Italia-Lettonia

2/07

ore 21, Ucraina-Italia

3/07

ore 21, Turchia-Italia

Semifinali 1°-4° posto (Lecce)

ore 18, 1st Pool I – 2st Pool II

ore 21, 1st Pool II – 2st Pool I

Finali (Lecce)

ore 17.30, 3°-4° posto

ore 21, 1°-2° posto