Come prima, più di prima: per Melendugno altri 9mila km di trasferte

Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Il celebre successo di Lucio Battisti non sfigurerebbe affatto come colonna sonora della stagione 2024-2025 della Narconon Melendugno, il secondo di fila in Serie A2 per le salentine. Il leitmotiv del campionato, proprio come avvenuto in quello terminato pochi mesi fa, sarà il totale impressionante delle trasferte. Se nel campionato 2023-2024 erano stati 8642 i chilometri coperti nella regular season (senza contare dunque quelli della successiva Pool Salvezza), a partire dal prossimo 5 ottobre saranno complessivamente 8621.

L’elemento che balza immediatamente agli occhi nell’approfondire il girone B in cui Melendugno è stata inserita ufficialmente ieri è il predominio di avversarie lombarde. Saranno ben cinque i viaggi verso questa regione, seguiti da una trasferta a testa verso l’Abruzzo, il Trentino, il Veneto e la Sardegna. Una piccola consolazione è rappresentata dal fatto che non c’è lo spostamento più lungo dello scorso anno, quello verso Mondovì che ha costretto le salentine a viaggiare per quasi 1200 chilometri.

Stavolta la trasferta più impegnativa sarà quella Casnate (1096 km), luogo in cui la Tecnoteam Albese gioca le sue partite interne, seguita a ruota da Castellanza (1084 km per affrontare la Futura Giovani Busto Arsizio), Concorezzo (1067), Trento (1063) e Offanengo (1029). Si scende leggermente sotto i mille chilometri con Cremona (993), Casalserugo (“casa” dell’AltaFratte Padova, distante 945 km) e Olbia (934). Il viaggio più breve sarà quello in direzione di Vasto, in Abruzzo, città scelta dalla Tenaglia Altino per le sue gare casalinghe: tra l’altro, è un avversario che porta con sé piacevoli ricordi per i tifosi melendugnesi, visto che la formazione leccese ha conquistato la Serie A nel 2023 proprio contro questo club.

A conti fatti, gli 8621 chilometri dei prossimi mesi sono un po’ come se le giocatrici guidate da coach Giunta dovessero visitare tutte le coste italiane che hanno appunto queste stesse dimensioni. C’è comunque da sottolineare come il totale non sia affatto un record per l’A2: la squadra che dovrà viaggiare di più, infatti, sarà l’Akademia Messina (inserita nel girone A) che dovrà sobbarcarsi la bellezza di quasi 10mila chilometri. Un primato che la Narconon lascerà ben volentieri alle siciliane.