Melendugno. I muri di Giulia Polesello possono fare la differenza per mantenere l’A2

A distanza di 34 anni da quello di Berlino, c’è un altro muro che può fare la storia di una città, per lo meno quella pallavolistica. Si sta parlando dei monster block di Giulia Polesello, centrale romana della Narconon Melendugno che vuole a tutti i costi mantenere la Serie A2 di volley femminile. La formazione salentina può riuscirci anche grazie alle prodezze a rete della giocatrice classe 2004 (compirà 20 anni il prossimo 8 aprile) che hanno contribuito finora a un girone di ritorno quasi da incorniciare. Polesello è la miglior giocatrice rossonera proprio per quel che riguarda i muri: nessuna ne ha realizzati in maniera vincente quanto lei, come si legge nelle statistiche della Lega Volley Femminile. La centrale ne ha garantiti 22, mentre per trovare la seconda miglior performance bisogna scendere ai 16 monster block di Sara Stival.

Ben 5 sono stati quelli che hanno impreziosito l’ultima vittoria in campionato (su 10 complessivi) contro l’Hermaea Olbia e che le hanno permesso di essere nominata MVP. Non ne aveva mai messi a referto tanti ed è stata l’ennesima conferma di un crescendo importante in questo fondamentale proprio nella seconda parte della regular season. I 185 centimetri di Giulia Polesello potranno dunque far comodo a Melendugno nelle due gare con Macerata e Offanengo che potrebbero ancora assicurare la salvezza matematica senza passare dalla Pool tra le ultime cinque classificate.

La Narconon guarda con un pizzico di ottimismo al quinto posto che assicurerebbe la permanenza nella categoria e addirittura i play-off promozione. Ci proverà fino alla fine provando a sfruttare anche la giocatrice 19enne, uno dei tanti talenti del rinomato vivaio del Volleyrò Casal De’ Pazzi. Con quest’ultima società Polesello ha infatti vinto 5 titoli regionali, uno scudetto under 14, una medaglia di bronzo under 16, ed uno scudetto under 17, una medaglia di argento alle finali nazionali under 18. Inoltre per due anni consecutivi è stata convocata al trofeo delle regioni per il Lazio, con il quale ha conquistato una medaglia d’oro in Abruzzo, una medaglia d’argento in Friuli, una medaglia d’oro alla “Girl League”2019 e una medaglia d’oro al campesan Abano terme 2019.

Nel 2018 ha militato nella nazionale italiana con la quale ha ottenuto una medaglia d’argento all’europeo Under 16 a Trieste, una qualificazione WEVZA in Portogallo e un 4º posto agli Europei in Montenegro. Nella stagione 2019/2020 sempre con la maglia del Volleyrò è arrivata fino ai play off di B1, esperienza a cui hanno fatto seguito due stagioni con l’Assitec Sant’Elia in A2, proprio la Serie che sta cercando tenacemente di mantenere.