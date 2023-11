La pallavolo pugliese ricorda Federica De Luca e il piccolo Andrea a 7 anni dalla loro scomparsa

La pallavolo pugliese torna a stringersi per un'intera settimana nel ricordo di Federica De Luca e del piccolo Andrea, scomparsi tragicamente nel 2016 e come sempre ricordati ogni anno ne "La settimana di Federica", inziativa indetta dal CR FIPAV Puglia con attività per ricordare Federica, arbitro pugliese di ruolo B e il suo piccolo Andrea. Una serie di iniziative, sui campi e nelle scuole, per portare avanti la battaglia contro la violenza di genere, con il coinvolgimento di professionisti esperti del settore e personaggi del mondo dello sport e che prenderanno parte agli incontri organizzati alla presenza dei genitori di Federica, Enzo De Luca e Rita Lanzon, instancabili nel loro percorso di sensibilizzazione sul tema.

Tra gli appuntamenti, in evidenza quelli in programma il 22 novembre a Lecce, il 24 novembre a Lizzanello (LE) e il 25 novembre a Barletta. Sarà assegnato proprio a Barletta, il 25 novembre, il premio "Federica De Luca", riservato all’ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinto per l’impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione, assegnato dalla Federazione Italiana Pallavolo. Saranno tante anche le iniziative sui campi, dal minuto di silenzio osservato all'inizio di ogni gara allo scambio di fiori e palloncini sotto rete tra capitani, ma anche iniziative legate al volley S3 dei più piccoli. Il racconto della settimana viaggerà sui social del CR FIPAV Puglia con l'hashtag #ilvolleyperfedericaeandrea