San Cassiano, nuovo test dopo l’euforia. Palano: “Testa bassa e lavorare”

SAN CASSIANO – Dopo l’euforia del successo in rimonta sulla capolista, la Sal.Gel San Cassiano si ributta a capofitto sul campionato di volley femminile, con la volontà concreta di dare seguito alla straordinaria prestazione di Galatina e continuità ai propri risultati.

Sulla strada della squadra c’è la Diamante Pallavolo, domani alle ore 16.30. A introdurre i temi della sfida c’è Floriana Palano, 28enne laterale di Muro Leccese, uno dei gioielli della formazione salentina, con alle spalle importanti esperienze sportive nella categoria: dal 2010 al 2014 ha già militato nel San Cassiano, ottenendo un titolo di campionessa provinciale under 18, una coppa Puglia serie D, una promozione in serie C e conquistando un play off per la B2; nel 2014-15 nel Minervino ha ottenuto una seconda promozione in C, per poi passare al Corigliano Don Bosco con cui ha disputato un playoff serie C. Dopo il ritorno a San Cassiano, è uno dei riferimenti della squadra.

Siete reduci da una straordinaria vittoria contro la capolista. Cosa vi è rimasto di quella partita?

“Sicuramente ci abbiamo messo il cuore. Come si è visto eravamo sotto di due set, stavamo subendo, fin quando non abbiamo deciso di mettere in gioco grinta, coraggio e voglia dando una svolta positiva alla partita, vincendola. Non era uno scontro affatto facile, avversario di tutto rispetto, e il loro tifo accanito ci ha incredibilmente motivato e spinto ad avere ancora di più sete di vittoria”.

C'è più gioia per il successo contro il Galatina o rammarico per qualche giro a vuoto che poteva darvi una classifica diversa?

“Ci portiamo a casa questi due punti sudati e meritati. Abbiamo avuto dei momenti no durante il resto del campionato, che, senza dubbio, potevamo evitare. Ma non mi piace parlare del passato. Per ora ci siamo presi la nostra piccola rivincita personale e continueremo ad impegnarci”.

Ora c'è una nuova sfida: con che spirito ripartite e affrontate questa gara?

“Lo spirito è sempre quello giusto. Bisogna guardare avanti e io credo nella mia squadra. Siamo un gruppo coeso, unito dalla passione per questo sport. Testa bassa e lavorare”.