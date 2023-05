Salgel, partono i playoff e sulla strada una vecchia rivale. Chiri: “Voglia di rivincita”

SAN CASSIANO - È l’ora dei playoff per San Cassiano, che dopo aver raggiunto il secondo posto nella regular season, si butta a capofitto nell’esperienza delle sfide a eliminazione diretta con l’obiettivo di cullare il sogno di raggiungere la serie C.

Sulla strada della Sal.Gel ancora una volta la Nvg Joy volley di Gioia del Colle, affrontata nel turno di Coppa Puglia a gennaio: in quella occasione la spuntarono le avversarie al tie-break con un’eliminazione dolorosa per le atlete salentine, che hanno dovuto fare i conti con una formazione rimaneggiata per via di assenza e infortuni.

C’è quindi voglia di rivincita nella gara, che si giocherà tra andata e ritorno, e che vedrà la prima in casa, domenica prossima, tra le mura amiche. Dei temi della gara, parla la capitana di San Cassiano, Siria Chiri, che traccia anche un bilancio della stagione fin qui disputata.

Si è chiusa la prima parte della stagione con un secondo posto e l'accesso ai playoff. Che primo bilancio senti di fare anche dal punto di vista personale?

“Siamo molto soddisfatte dei risultati raggiunti fino ad ora, ma non siamo pronte a ‘sederci sugli allori’: abbiamo un grande obiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo”.

Ora inizia la fase a eliminazione diretta: l’avversario è una vecchia conoscenza che avete affrontato in Coppa Puglia. Come ve lo aspettate?

“Ci aspetta una partita complicata, con un avversario di tutto rispetto. Sicuramente abbiamo voglia di riscattarci, dato l’esito finale della partita di Coppa Puglia”

La gara si gioca su andata e ritorno: come imposterete il gioco per raggiungere il risultato?

“Stiamo lavorando molto con i mister per preparare al meglio la partita, ma ciò che sicuramente non faremo mancare è la grinta giusta per raggiungere il risultato”.