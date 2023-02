San Cassiano archivia la coppa e ritrova il campionato, Giulia Viola: “Pronte alla sfida”

SAN CASSIANO – Brindisi sulla strada di San Cassiano: dopo la sfortunata eliminazione in Coppa Puglia, la Salgel riprende il proprio campionato con la sfida di domani, tra le mura amiche, e con la voglia di rilanciare subito le proprie ambizioni nelle zone alte di classifica.

Ad introdurre i temi della gara c’è Giulia Viola, 18enne laterale originaria di Tricase, proveniente dalle giovanili, dove ha ottenuto un terzo posto provinciale categoria under 14 e un secondo posto in under 19.

Siete reduci da una grande prestazione in coppa puglia segnata dalla sfortuna e dall'eliminazione. Di una partita così cosa ci resta di più: il carattere dimostrato o la delusione d risultato?

“Abbiamo cercato di affrontare la partita di coppa puglia come una partita di campionato, la partita è stata molto impegnativa ma anche altrettanto soddisfacente, il grande recupero che siamo riuscite a effettuare nonostante lo svantaggio iniziale è sintomo di qualcosa che si è mosso, di un carattere in campo tutto diverso che magari sarà utile per il resto delle partite di campionato nonostante questa sconfitta”.

Si ritorna ad affrontare il campionato: che avversario e che partita vi aspettate?

“Ci scontreremo questo sabato con la prima squadra che abbiamo affrontato nel girone di andata, tuttavia ogni squadra ha maturato un percorso e quello che ci aspetta è tutto tranne che prevedibile, quella del Brindisi è una squadra determinata e molto unita, è importante ora più che mai essere preparate per qualsiasi novità con grinta e concentrazione”.

A livello personale cosa pensi di poter dare alla squadra per aiutarla a raggiungere gli obiettivi prefissati?

“Per cominciare dare il meglio di me negli allenamenti potrà essere d’aiuto alla squadra, e mettere a frutto concretamente qualsiasi tipo di stimolo o consiglio proveniente dalle compagne più esperte e dai mister”