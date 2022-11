Spongano sulla strada del San Cassiano, Renna: “Cerchiamo di dare il massimo”

SAN CASSIANO – Altro giro e altra sfida per la Sal.Gel San Cassiano, leader del campionato regionale femminile di volley Serie D: dopo quattro vittorie di fila, la squadra tenta il pokerissimo nella sfida di zona contro “Farmacia Presicce Spongano”, che si terrà domani sera, alle 19, nella palestra dell’iistituto comprensivo di Andrano.

Ad introdurre la sfida e a raccontare il momento della formazione di San Cassiano ci pensa Roberta Renna, 29enne laterale della squadra, rientrata alla base a dieci anni dalla vittoria della Coppa Puglia e della promozione in serie C.

Queste le esperienze sportive dell’atleta: 2012/2013 – San Cassiano Volley – Palleggiatrice – 1^ posto provinciale u18, Promozione serie C; 2013/2014 – Primadonna Bari – Palleggiatrice – Campionato Nazionale B1; 2017/2018 – Spongano – Laterale – Playoff serie C; 2018/2019 – Primadonna Bari – Laterale – Playoff serie C; 2019/2020 – Primadonna Bari – Laterale – Playoff serie C; 2020/2021 – Primadonna Bari – Laterale – Promozione B2; 2021/2022 – Primadonna Bari – Laterale – Playoff B2

Siete state protagoniste di un inizio di campionato straordinario con 4 vittorie e tutti i set vinti. Qual è l'immagine più bella di queste prime settimane?

“Non posso parlare di un’immagine in particolare, perché ne ho in mente più di una. In ciascuna gara i momenti difficili non sono mancati ma ciò che mi rimane impresso è il modo in cui la mia squadra li affronta”

Che obiettivo vi state dando?

“Fare sempre meglio e crescere giorno dopo giorno a partire dall’allenamento. Siamo tutte ragazze volenterose ma soprattutto umili. Cerchiamo di dare il massimo, sempre”.

Finora avete mostrato grande spirito. Qual è il vostro segreto?

“Il segreto più importante in una squadra è la stima verso le proprie compagne e verso i mister. Siamo un mix di atlete, più o meno esperte, con caratteristiche diverse, ma tutte importantissime per il raggiungimento dei nostri obiettivi. È importante continuare ad avere entusiasmo perché siamo ancora all’inizio e non abbiamo fatto nulla”.