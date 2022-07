Beach Pro Tour Futures, chiusa la tappa. Coppie italiane protagoniste

LECCE - Si è conclusa questo pomeriggio con la premiazione delle coppie vincitrici la tappa di Lecce, presso la marina di San Cataldo, del circuito mondiale Beach Pro Tour Futures, promosso in Europa dalla Cev (Confédération Européenne de Volleyball).

Nella Lecce Beach Arena, allestita nei pressi del Molo di Adriano, nell’ultima delle quattro giornate del torneo si sono tenute, a partire dalla mattina, le semifinali e le finali femminili e maschili. Per l’Italia, a qualificarsi per le semifinali, le coppie formate da Valentina Gottardi e Marta Menegatti e da Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso.

Questi i risultati delle semifinali e delle finali femminili:

Semifinali

Menegatti/Gottardi (Italia) – Najul/Peralta (Argentina): 2-0 (21-13, 21-16)

– Stevens/Johnson (Australia): 2-0 (21-16, 21-12)

Finale 3° posto

Najul/Peralta (Argentina) – Stevens/Johnson (Australia): 2-0 (21-11, 23-21)

Finale 1° posto

Menegatti/Gottardi (Italia) – Pata/Toko (Vanuatu): 1-2 (21-15, 19-21, 9-15)

Questi i risultati delle semifinali e delle finali maschili:

Semifinali

Brinck/Abell (Danimarca) – Windisch/Dal Corso (Italia): 1-2 (21-19, 16-21, 22-24)

Popov/Reznik (Ucraina) – Amieva/Aveiro (Argentina): 2-0 (21-14, 21-14)

Finale 3° posto

Brinck/Abell (Danimarca) – Amieva/Aveiro (Argentina): 2-0 (21-17, 21-19)

Finale 1° posto

Windisch/Dal Corso (Italia) – Popov/Reznik (Ucraina): 2-1 (13-21, 21-18, 15-12).

La tappa a San Cataldo, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da 26 paesi diversi, è stata organizzata dal Comune di Lecce con il sostegno della Regione Puglia in collaborazione con la Fipav nazionale e territoriale.

"Questi quattro giorni di grande sport con le migliori coppie al mondo di Beach Volley a sfidarsi nella beach arena di San Cataldo - dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini - ci confermano nella convinzione di investire nella vocazione anche sportiva delle marine leccesi. Prova ne è che già la prossima settimana ospiteremo il campionato internazionale di Beach Soccer".

"La risposta della città è stata bella e importante - ha aggiunto il sindaco -: l’entusiasmo del pubblico sugli spalti, la curiosità dei bagnanti in acqua o stesi sulle spiagge libere e nei lidi, il coinvolgimento attivo degli operatori commerciali di San Cataldo nella manifestazione. Da sindaco ringrazio ogni singola persona che si è spesa per la buona riuscita di questa prima tappa leccese del circuito mondiale di Beach Volley, la Regione Puglia che ci ha sostenuti e l’apporto tecnico della Fipav".

"È stata una grande gioia - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Lecce Paolo Foresio - vedere atleti arrivati a Lecce da tanti paesi del mondo per quest’importantissimo appuntamento con lo sport. La nostra San Cataldo così al centro del mondo del beach volley fa un effetto bellissimo. Quando da piccolo guardavo in tv le partite, sognavo di vederle dal vivo sulle nostre spiagge".

"Esserci riusciti - prosegue Foresio - è una grandissima soddisfazione per me e per l’amministrazione. Non bisogna mai dare nulla per scontato, le cose accadono perché c’è chi ci crede e lavora tanto per realizzarle. A tutti coloro che hanno reso possibile questi giorni di sport, dagli uffici del Comune alla Regione passando per la Fipav e i tanti volontari, sponsor e partner locali va il mio ringraziamento di cuore. Ma la Lecce Beach Arena non chiude i battenti: il prossimo weekend - conclude - ospitiamo il campionato internazionale di beach soccer, un’altra importante vetrina con tanti famosi campioni del calcio pronti a scendere in campo".