Le selezioni di Lecce trionfano al trofeo dei territori 2023

CARMIANO/COPERTINO/MONTERONI DI LECCE - Trionfano le selezioni di Lecce al “trofeo Meschini” – “Aequilibrium cup trofeo dei territori” - organizzato quest’anno nei Palazzetti di Carmiano, Copertino e Monteroni di Lecce. Trionfa soprattutto lo sport e tutto il movimento pallavolistico pugliese. Oltre 100 atleti e atlete provenienti da tutta la regione hanno partecipato all’evento nelle rispettive selezioni territoriali e alla fine, ad avere la meglio sono state, nel femminile la selezione Lecce, guidata da Gisela Scialacomo e Sergio Barbara e nel maschile la selezione guidata dai mister Marco Corina e dal vice Marco Mancino.

Grande soddisfazione per tutto il movimento pallavolistico leccese che, al di là dei risultati ottenuti sul campo, si conferma territorio fertile per questo sport. Il Trofeo dei Territori, affiancato dal marchio AeQuilibrium, organizzato dal comitato regionale FIPAV Puglia con il supporto delle società del territorio, è stato così commentato dal presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri che ha voluto sottolineare l’importante lavoro svolto dai tecnici del CQR: “Il CQR ha svolto fino ad oggi un grande lavoro, sono stati visionati oltre 300 atleti e di questi tanti hanno avuto la possibilità di partecipare al Trofeo dei Territori che per noi è stato importante non dal punto di vista del risultato ma dal punto di vista del percorso di crescita degli atleti”.

“Tutti gli atleti visionati – prosegue - saranno comunque ritenuti all’interno del progetto del CQR per il quale tengo a ringraziare i tecnici, i selezionatori regionali e il Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza. Tra le cose più belle di questo Trofeo dei Territori è stato vedere le società festeggiare la convocazione di un proprio giovane atleta, questo è uno dei risultati che ci eravamo prefissi, dare l’opportunità a tutti di accedere ai processi selettivi regionali”.

Trofeo Dei Territori 2023 – Torneo “Meschini” Femminile

Semifinali Lecce – Brindisi-Taranto 3-0 (25-17, 25-23, 25-21)

Bat-Foggia – Bari 0-3 (19-25, 19-25, 21-25)

Finale 3°/4° Posto Brindisi-Taranto – Bat-Foggia 2-1 (25-21, 25-10, 24-26)

Finale 1°/2° Posto Lecce – Bari 2-1 (25-7, 24-26, 25-23)

Trofeo Dei Territori 2023 – Torneo “Meschini” Maschile –

Semifinali Lecce – Brindisi-Taranto 2-1 (22-25, 25-15, 25-11) Puglia – Bari-Bat-Foggia 1-2 (26-28, 26-24, 15-25)

Finale 3°/4° Posto Brindisi-Taranto – Puglia 2-1 (16-25, 25-13, 25-16)

Finale 1°/2° Posto Lecce – Bari-Bat-Foggia 3-0 (25-21, 25-19, 25-21)

Elenco atlete squadra femminile Area Lecce

Altavilla Cristiana (2010, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano) Biasco Serena (2009, Astra Volley Aquarica-Presicce) Calati Ludovica (2009, Virtus Tricase Volley) Cotardo Annalisa (2009, Volley 2000 San Cassiano) Farasella Alessia (2009, Brindisi Volley) Florio Benedetta (2009, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano) Fundaro’ Nicoletta (2009, Volley 2000 San Cassiano) Ingrosso Gloria (2009, Polisportiva Ve.Ra Monteroni) Malonni Irene (2009, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano) Mazzeo Giulia (2009, Brindisi Volley) Montanile Helena (2009, Asd Flyarmida Volley Taviano) Nuzzo Martina (2009, Valecaracuta Volley School Lecce) Romano Gaia (2010, Asd Giuseppe Cesari Cutrofiano) Vasile Ludovica (2009, Volley 3 Casale Brindisi)

Elenco atleti squadra maschile Area Lecce

Anojoe Martin Luigi (2008, Virtus Tricase 1967) Candito Francesco (2008, Volley Amore Sternatia) Cicerello Leonardo (2008, M.B. Volley Ruffano) Ciullo Gioele (2008, M.B. Volley Ruffano) Corciulo Luigi Maicol (2008, Casarano Volley) D’Amico Matteo (2008, Lecce Volley) D’Aquino Gioele (2008, Casarano Volley) Giannotta Edoardo (2008, Lecce Volley) Marzo Gianmarco (2008, Lecce Volley) Muscatello Andrea (2008, Volley Otranto) Renna Davide (2008, Lecce Volley) Rivela Giacomo (2008, Lecce Volley) Rizzato Francesco (2008, Casarano Volley) Serra Filippo (2008, Showy Boys Galatina) Toma Paolo (2008, Asd Trepuzzi Volley) Zezza Riccardo (2008, M.B. Volley Ruffano)