Pallavolo giovanile, il Salento ospiterà il trofeo “Meschini”

COPERTINO/CARMIANO/MONTERONI DI LECCE - Saranno Copertino, Carmiano e Monteroni di Lecce le sedi dove lunedì primo maggio si svolgerà il trofeo dei territori denominato anche trofeo “Meschini” l’importante e tanto atteso torneo di pallavolo giovanile, che vede coinvolti i migliori atleti di Puglia sia del settore maschile sia femminile.

La provincia di Lecce si presenterà con due squadre, quella maschile sarà guidata dal tecnico Marco Corina attuale allenatore del Casarano Volley nominato selezionatore provinciale da quest’anno, coadiuvato dal vice Marco Mancino, tecnico del Trepuzzi Volley. Il sodalizio Femminile sarà guidato da Gisela Scialacomo e Sergio Barbara.

Nel maschile, oltre alla provincia di Lecce, parteciperanno anche la selezione della provincie di Brindisi-Taranto e quella di Bari-Bat- Foggia oltre ad una selezione, chiamata “Puglia” di atleti nati nel 2009 selezionati su tutto il territorio regionale, guidati dal tecnico salvese Gianluca Corciulo, da quest’anno nominato selezionatore regionale.

Nel femminile invece, si contenderanno il titolo le selezioni della provincia di Lecce, Brindisi-Taranto, Bari e Bat-Foggia. Per quanto concerne il settore maschile, la prima semifinale si svolgerà al palazzetto “Bachelet” di Copertino alle ore 9.30 e si sfideranno la selezione leccese contro quella di Brindisi – Taranto.

A seguire, sempre a Copertino, si giocherà la seconda semifinale tra la selezione “Puglia” contro la selezione di Foggia – Bari. Nel pomeriggio seguiranno le finali per il terzo e quarto posto al pallone tensostatico di Monteroni mentre la finalissima sarà sempre al “Bachelet” di Copertino alle ore 16.

Per quanto concerne il settore femminile, invece, sarà il palazzetto dello sport di via Berlinguer di Carmiano ad ospitare le semifinali; la prima semifinale è alle ore 9:30 tra la selezione di lecce e la selezione di Brindisi – Taranto, a seguire la seconda semifinale tra la selezione, BAT-Foggia e Bari. Finali terzo e quarto posto si svolgeranno sempre a Carmiano mentre la finalissima per il titolo di campione regionale di svolgerà a Copertino subito dopo la finalissima del settore maschile.