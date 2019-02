In casa droga, pistola e proiettili: scatta l’arresto per un 26enne

LECCE – Hashish, marijuana e persino una pistola: scatta l’arresto. Alessandro Antonio Gallucci, un 26enne di Lecce, è stato infatti perquisito in giornata dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale.

A seguito del controllo in casa, è stato infatti trovato con un’arma semiautomatica calibro 7,65, matricola abrasa, completa di caricatore e con sette cartucce dello stesso calibro. Sempre nell’appartamento, i militari hanno anche rinvenuto 169 grammi di “erba”, 233 di hashish suddivisi in due panetti e varie dosi e materiale per il confezionamento.

Arma e droga sono state subito sequestrate e il giovane accompagnato nel carcere di Lecce.