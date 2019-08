Impatto letale contro un'auto: muore sul colpo centauro di 46 anni

CERFIGNANO (Santa Cesera Terme) - Un uomo di 46 anni è deceduto nel pomeriggio a seguito di uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un'auto condotta da una turista. La vittima è Giuseppe Rizzello, residente a Minervino di Lecce e militare di professione nel capoluogo, che lascia la moglie e due figli.

L'incidente è avvenuto nell'abitato di Cerfignano, frazione di Santa Cesarea Terme, ad un incrocio. Ai carabinieri di Poggiardo, intervenuti insieme agli agenti di polizia locale di Santa Cesarea Terme, il compito di ricostruire la dinamica del tragico sinistro: intanto è stato disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.

L'impatto con la Wolksvagen Lupo condotta dalla donna, che era insieme ad un'amica, è stato così forte che la moto si è praticamente spezztata in due parti. per il 46enne la morte è sopraggiunta sul colpo. I sanitari del 118, infatti, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che prendere atto del decesso.