Violento scontro fra auto e moto: gravi lesioni a una gamba per un 22enne

PORTO CESAREO – Terribile scontro tra un’auto e una moto: il centauro 22enne, sbalzato di sella, è in grave condizioni. Il sinistro in serata, sulla strada che da Veglie conduce a Porto Cesareo.

Dopo l’impatto fra i due veicoli, il mezzo a due ruote ha sbandato con violenza ed è finito fuori strada. Il conducente è stato immediatamente soccorso dai passanti, per poi essere raggiunto dagli operatori del 118. Dopo le prime, urgenti medicazioni sul posto, per lui è partita la corsa in codice rosso in direzione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Stando ai primi riscontri, vista la gravità delle lesioni riportate soprattutto a una delle gambe, il 22enne sarebbe stato trasferito immediatamente in sala operatoria per un delicato intervento chirurgico. Sul luogo dell’incidente, intanto, sono giunti i carabinieri della compagnia di Campi Salentina per eseguire i rilievi.