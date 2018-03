Il truffatore Ramunni svuota anche il conto della famiglia di Marco Quarta di Merine

LIZZANELLO – Stefano Ramunni, il truffatore seriale dalle mille identità, 55enne di Castellana Grotte, che “Le Iene” hanno inseguito per diverso tempo, raccontando dei suoi precedenti e delle sue successive malefatte per l’Italia, deve rispondere ora, fra le tante che ha provocato, anche di una truffa ai danni di Marco Quarta, 39enne di Merine, frazione di Lizzanello, e della sua famiglia.

La storia di Marco è molto nota nel Salento. Soffre della sindrome di Duchenne. Suo fratello gemello, Sergio, affetto dalla stessa patologia, è venuto a mancare nel dicembre del 2016. La famiglia con grande dignità porta avanti una battaglia complessa.

Ma, purtroppo, è incappata come tanti altri bisognosi, nella rete di Ramunni che, fingendosi prete, ovvero indossando le vesti di un non meglio precisato “don Vito Piccinonna”, ha promesso un contributo economico.

E’ riuscito così a ottenee con l’inganno copia dei documenti d’identità dei famigliari, riuscendo così ad attivare una carta di credito American Express tramite la quale si èimpossessato del conto, svuotandolo di 7mila 398 euro 60 centesimi, per poi rendendosi irreperibile. Le indagini, in questo caso, sono state portata avanti dai carabinieri della stazione di Lizzanello. Ramunni, che abita a Milano, per l’ennesima volta in vita sua, deve rispondere così di truffa, falsità in atti e certificazioni amministrative e sostituzione di persona.