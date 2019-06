Orrore nella casa di riposo, uccide anziana nella sua stanza da letto

VASTO – Vito Papa, un uomo di 72 anni originario di Castrignano del Capo (ma da anni residente in Abruzzo) è accusato di aver assassinato Michele Marchesani, una 87enne di Vasto. Il terribile episodio s’è consumato nella casa di riposo e residenza per anziani “San Pio”, che si trova sempre a Vasto, in provincia di Chieti. Papa è al momento in stato di fermo.

La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile tramite il sistema di videosorveglianza attivo all’interno della struttura. Il 72enne della provincia di Lecce, dunque, sarebbe entrato di soppiatto nel cuore della notte di sabato nella stanza della donna, usando il bastone del trapezio collocato al di sopra dei letti ospedalieri, e che serve per sollevarsi con le braccia. Papa l’avrebbe sfilato per colpire ripetutamente la donna in testa, provocandole ferite che non le hanno lasciato scampo.

Il corpo della malcapitata dovrà ora essere sottoposto all’autopsia. Resta da capire il movente del gesto, che appare incomprensibile. Non ci sarebbe stata, infatti, alcuna avvisaglia. Ma il salentino era un paziente che, a quanto sembra, aveva problemi di natura psichiatrica.