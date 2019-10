CinemaScuolaLab: a Galatone esperti internazionali per insegnare cinema

GALATONE - Uno schermo al posto della cattedra e poltrone per banchi. Da giovedì 17 a sabato 19 ottobre il Palazzo Marchesale e il Teatro comunale di Galatone ospitano CinemaScuolaLab, le giornate del cortometraggio scolastico e dei nuovi talenti “Gabriele Inguscio”. Tre giorni di laboratori sulle professioni del cinema, proiezioni ed eventi speciali per riflettere su temi di grande attualità attraverso le opere di registi under 35 e giovani in formazione.

La manifestazione, da giovedì 17 a sabato 19 ottobre, sostiene il cinema realizzato dai giovani autori e la scuola come luogo di creazione e produzione audiovisiva. Tra i matinée scanditi dai laboratori sulla regia e la recitazione e le proiezioni serali aperte al pubblico, CinemaScuolaLab si configura come un percorso creativo alla scoperta di giovani in formazione e registi under 35 acclamanti sulla scena nazionale e internazionale. La programmazione cinematografica di CinemaScuolaLab comprende film di finzione, documentari, corti e lungometraggi: tutte produzioni indipendenti, tra le più vivaci tratte dall’archivio del Festival nazionale del cortometraggio ‘Gabriele Inguscio’, promotore di questo progetto culturale realizzato da Comune di Galatone, Fondazione Apulia Film Commission, Regione Puglia.

Studenti provenienti dalle scuole della provincia di Lecce si dedicheranno alla scoperta delle professioni del cinema sperimentando tecnica e creatività nel suo linguaggio, senza tralasciare la critica cinematografica per l’assegnazione del Gran Premio degli studenti. CinemaScuolaLab acco rcia le distanze generazionali: coinvolge appassionati di cinema, docenti e famiglie con un programma mirato tra proiezioni ed eventi speciali che celebrano il cinema e le nuove generazioni di autori per creare relazioni e momenti speciali di incontro che possano incoraggiare i più giovani alla creazione audiovisiva, oltre al piacere della visione in sala.

Il progamma completo in allegato: Programma CinemaScuolaLab2019-2

CinemaScuolaLab incrocia anche il press tour promosso dal Comune di Galatone e dalla Regione Puglia. Tra gli ospiti artisti visivi, giornalisti e operatori culturali provenienti da tutta Italia e dall'estero in occasione de "Il cinema in mostra: arti visive e didattiche innovative”: questo il titolo dell’educational tour che permetterà agli studenti di misurarsi con i professionisti invitati a arricchire la proposta culturale di questo evento.

Le proiezioni mattutine e i laboratori

Le attività di CinemaScuolaLab si apriranno alle 9,30 nel Teatro Comunale di Galatone per gli studenti provenienti dalle scuole di secondo grado della provincia di Lecce per partecipare alla visione dei cortometraggi selezionati dall’archivio del Festival nazionale del cortometraggio ‘Gabriele Inguscio’, giunto quest’anno alla sua 14esima edizione. Nel corso della mattinata scorrono sul grande schermo i corti inviati dagli istituiti di tutta Italia, da Torino a Milano, passando per la Puglia alle Isole. Tutti i film in programma concorrono al Gran Premio “Gabriele Inguscio” che sarà consegnato nella serata di sabato 19 ottobre: i partecipanti si misurano con la critica cinematografica, guidati da esperti e dai promotori dell’associazione culturale che approfondiranno la storia e i retroscena dei film.