Dal 12 al 18 marzo la settimana mondiale del cervello: le iniziative a Lecce

LECCE, 9 Marzo 2018 – Dal 12 al 18 marzo 2018 si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuroscientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello. Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età. La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it) è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.

Quest’anno a Lecce e provincia sono previsti 12 eventi: nei giorni 12/13/16 marzo si terranno gli screening gratuiti per l’identificazione precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), rispettivamente nei comuni di Galatina, Martano e Lecce; nei giorni 12/13/15 marzo diversi seminari parleranno di Potenziamento delle Funzioni Cognitive (in particolare della memoria) e di Prevenzione del decadimento cognitivo, nei comuni di Monteroni, Squinzano e Martano; inoltre, il 12 Marzo, a Galatina, sarà possibile richiedere lo screening gratuito della memoria e delle funzioni cognitive; nello stesso giorno, seguiranno a Copertino un workshop rivolto ai più piccoli di età che li accompagnerà alla scoperta del Cervello, e a Veglie un incontro psicoeducativo per alunni delle prime classi della scuola di secondo grado; infine il 15 Marzo a Monteroni, si terrà un workshop su Costellazioni familiari e Neuroscienze.

Il calendario locale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it Settimana del Cervello anche online La terza edizione della Settimana del Cervello si svolge anche online, attraverso una serie di post dal contenuto “più cervellotico che mai” che si possono seguire sulla pagina Facebook Settimana del Cervello. Le attività locali si possono invece seguire sulla pagina regionale Settimana del cervello – Puglia

Per ulteriori informazioni: Sito italiano: www.settimanadelcervello.it Sito manifestazione mondiale: www.dana.org Sito promotore e partner Dana Foundation: www.hafricah.net Pagina Facebook nazionale: Settimana del Cervello Pagina Facebook regionale: Settimana del Cervello - Puglia Patrocinio istituzionale: ENPAP - Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi Sponsor: Istituto Santa Chiara srl Cristalfarma Patrocini gratuiti: Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi Università La Sapienza – Dipartimento di Psicologia Comune di Squinzano Contatti: Lecce - Settimana del Cervello nazionale Elisabetta Grippa Psicologa OPL Content-manager @ Hafricah.NET cel: 329 42 27 416 email: elisabetta.grippa@hafricah.net Donatella Ruggeri Psicologa OPRS Founder @ Hafricah.NET tel: 090 95 75 428 cel: 366 89 33 240 email: donatella.ruggeri@hafricah.net