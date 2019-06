Copertino, Schito pronta a riprendersi la fascia: “Sarò il sindaco di tutti”

COPERTINO - Dopo la lunga notte dei festeggiamenti e la sfogo liberatorio osteggiato per aver disinnescato il tentativo di boicottaggio trasversale ordito politicamente anche nei meandri di pezzi del centrosinistra cittadino e regionale, che hanno preferito appoggiare il candidato Vincenzo De Giorgi, per il sindaco di Copertino, Sandrina Schito, è già tempo di riprendersi la fascia e pensare alla pianificazione dei prossimi cinque anni di governo a palazzo Briganti. Rinvigorita dalla vittoria al fotofinish e dall’affetto due suoi supporter, per il primo cittadino ci sarà da pensare ora agli scrutini scolastici e dopo qualche giorno di meritata vacanza con i propri cari, si passerà poi nuovamente all’azione di governo.

"Ce l'abbiamo fatta, contro tutto e tutti. A dispetto di chi aveva organizzato un accordo a tavolino, senza tener conto del valore immenso che ha il voto delle persone libere, e senza esitare a frammentare il centrosinistra per provare a fermarci, siamo riusciti a spuntarla e potremo amministrare la città per altri cinque anni” riannoda le fila Sandrina Schito, a poco meno di 24 ore dalla sua “storica” rielezione a sindaco di Copertino. “Questo dimostra che la politica si fa solo con i fatti e le trame, alla fine, servono a poco” ammonisce la Schito, rievocando lo sfogo notturno contro chi ha provato nei due turni elettorali, e soprattutto nel ballottaggio, a bloccare la sua ascesa verso la vittoria finale spuntata con 102 voti in più rispetto al candidato dei movimenti civici. Rasserenati gli animi, calmierati dal successo decretato dalle urne, ora è Sandrina Schito pronta a guardare “oltre” gli ostacoli e le trame fuori dal palazzo per pianificare il futuro politico e amministrativo della città. “Ora è necessario convocare un tavolo che coinvolga le forze politiche che hanno a cuore il bene della città: il dato politico consegnatoci dalle urne ci chiede certamente di aprire una riflessione” puntualizza il primo cittadino, “adesso è il tempo della pacificazione. Sarò il sindaco di tutti e cercherò di interpretare le esigenze e le speranze di ognuno, provando a partire sempre dalle istanze di chi è più fragile. Sono orgogliosa di questo secondo mandato, un evento storico per la città di Copertino, che mai aveva scelto la continuità. Sento di dover ringraziare solo i copertinesi, per averci dato ancora fiducia. Posso assicurare loro tutto il mio impegno perché la città continui a crescere”.

Dopo qualche giorno di tregua e di rispettoso ritiro tra gli affetti familiari, il sindaco Schito e le compagini della coalizione di Copertino in dialogo, metteranno da subito mano all’agenda programmatica. “La città ha bisogno di vedere ultimato quanto è stato avviato e di poter finalmente vedere compiuto il lavoro a cui abbiamo dato inizio negli anni appena trascorsi” conferma in tale direzione Sandra Schito, “presto, con la nuova giunta, tornerò al lavoro, ripartendo da dove ci eravamo momentaneamente fermati e saremo pronti per le nuove sfide che ci attendono. Sono felice di avere al mio fianco uomini e donne che sono certa sapranno dare un contributo in termini di umanità, sensibilità e competenze importante per dare ulteriore slancio alla città di Copertino. In questi giorni, però, solo un impegno lavorativo, nella mia scuola, e privato e familiare: ho bisogno di recuperare energie, perché la strada sarà lunga e faticosa. Qualche giorno di riposo, per vivere un momento di intimità con i miei cari, e poi mi riconsegnerò alla città, per proseguire nel mio impegno e continuare a rispondere sempre presente ai copertinesi, sempre e soltanto per il bene della città, con la schiena ben dritta e l'orgoglio di rappresentare ancora una grande comunità”. Una curiosità a margine del turno di ballottaggio unisce anche politicamente il gemellaggio tra la città di Copertino e quella di Osimo, in nome e per contro del Santo dei voli. Entrambe le comunità nella notte hanno festeggiato la riconferma, al ballottaggio, dei propri primi cittadini entrambi espressione del centro sinistra: Sandrina Schito e Simone Pugnaloni hanno respinto l’assalto elettorale mosso dai candidati e dalle coalizioni di centrodestra.

