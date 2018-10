Manutenzione straordinaria per 178 alloggi popolari: fondi per 3,3 milioni

LECCE – Un piano di interventi di manutenzione straordinaria per 178 alloggi popolari è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Puglia per oltre 3,3 milioni di euro nell’ambito del “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

In particolare sono previsti lavori in 120 alloggi di viale della Repubblica e via Vergine, per circa 1,8 milioni di euro; presso l’immobile di via Pistoia al civico numero 6 dove ci sono 24 alloggi, per un importo di 572mila euro e presso gli edifici dei civici 2 e 4 per 30 alloggi, per poco più di 800mila euro di importo. Infine interessati 4 alloggi in via Galatino per 156mila euro di importo.

“Ieri in giunta comunale – ha commentato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci - abbiamo approvato lo studio di fattibilità tecnico economico e il cronoprogramma dei lavori per ogni immobile interessato dagli interventi di manutenzione straordinaria finanziati dalla Regione Puglia. Gli interventi riguarderanno le facciate esterne, i pavimenti, gli infissi e i bagni. Essere riusciti ad intercettare delle risorse economiche grazie alle quali recuperare degli alloggi popolari, renderli più sicuri e decorosi è per noi motivo di grande orgoglio. Voglio ringraziare il personale dell'Ufficio Erp che, con grande impegno, è riuscito a produrre dei progetti all'altezza del risultato ottenuto”.