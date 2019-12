Premiate le eccellenze sportive: una stella d’oro, quattro d’argento e sette di bronzo

LECCE – Premiate, a Lecce, le eccellenze sportive del luogo. Omaggiati quei dirigenti e le associazioni dilettantistiche che si sono distinti per l’impegno nella promozione dello sport. Hanno ricevuto le “Stelle al merito sportivo”, mentre gli atleti che hanno conquistato risultati agonistici importanti a livello nazionale e internazionale premiati con la medaglia al valore atletico.

La cerimonia nel pomeriggio di venerdì scorso, presso l’aula consiliare di palazzo Carafa. In particolare, lo sport salentino festeggia una Stella d’oro, quattro d’argento e sette di bronzo (di cui due ad associazioni sportive dilettantistiche) tra cui quella capeggiata dal maestro Mauro Zizi 5 dan di karate, come riconoscimento per i suoi quarant'anni di attività e per i numerosi risultati ottenuti individualmente e con la sua associzione Makoto shotokan ryu di Leverano in campo nazionale e internazionale.

Proprio il 30 novembre scorso si è disputato l'open internazionale di Campania Fulkam (Federazione italiana judo lotta karate arte marziali), dove il maestro Zizi ha dimostrato ancora una volta di sapersi mettere in gioco a prescindere dalla sua età , piazzandosi al secondo gradino del podio con una splendida medaglia di argento. Tutti i suoi allievi lo ringraziano per l'impegno dimostrato durante gli anni, insegnando dai più piccoli ai più grandi le arti marziali (karate) ma soprattutto il rispetto per tutti.