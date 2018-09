Pronto il tracciato dello slalom Santa Caterina di Nardò di fine settembre

Appassionati, addetti ai lavori, media e piloti avranno una nuova e inedita occasione per vivere l’atmosfera unica delle gare automobilistiche su strada. Sabato 29 e domenica 30 settembre a Santa Caterina, frazione e località balneare ricadente nel comune di Nardò, una delle perle della riviera jonico-salentina, immersa nell’azzurro-verde del mare e riparata da una folta pineta, va in scena la prima edizione dello slalom che prende il nome proprio dall’omonima marina neretina.

Nata da un’idea del driver leccese Gabriele Greco e organizzata dalla Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team in collaborazione con l’Automobile Club Lecce, la manifestazione gode del patrocinio e del sostegno della Città di Nardò. Il sindaco, l’avvocato Pippi Mellone, insieme a tutta l’amministrazione con in primis gli assessori Stefania Albano e Giulia Puglia e il consigliere comunale con delega allo Sport Antonio Tondo, hanno accolto favorevolmente e con grande entusiasmo questa iniziativa che intende collocarsi al centro dell’interesse sportivo della zona e dare ulteriore slancio a una disciplina che in provincia di Lecce vanta molti estimatori e praticanti. Ma è anche una manifestazione che realizza un eccezionale connubio di sport e turismo, un’occasione per i visitatori e per chi parteciperà all’evento di conoscere meglio questa splendida parte del territorio salentino e neretino in particolare che si estende tra Santa Maria al Bagno e Torre Squillace.

Valido come tredicesima prova del 29°Campionato Automobilistico Interregionale di Puglia, Basilicata e Molise Settore Slalom e tappa conclusiva del calendario sportivo regionale di specialità, il 1°Slalom Santa Caterina di Nardò si correrà lungo un suggestivo e spettacolare percorso di 1550 metri animati da diversi tornanti e da nove postazioni di birilli, necessarie per limitare la velocità media in gara sotto gli 80km/h, come previsto dalla normativa sportiva nazionale, da affrontare in tre distinte manche di gara. Il tracciato è ricavato tra via Emanuele Filiberto, strada litoranea dalla quale si può ammirare un bellissimo panorama con sullo sfondo Gallipoli e l’Isola di Sant’Andrea e via Torre Santa Caterina, strada che a pochi metri dalla piazza, sale tra la folta pineta e che fiancheggia l’omonima torre costiera a pianta quadrata e i cui lavori di costruzione furono iniziati nel 1582 e terminati dopo il 1608. Sono molti i piloti pugliesi ma anche quelli residenti nelle regioni vicine che ancor prima dell’apertura delle iscrizioni, prevista per sabato prossimo 15 settembre (modulo d’iscrizione disponibile on line sul sito internet dell’organizzazione www.casaranorallyteam.it) hanno chiesto informazioni e confermato verbalmente la loro presenza. Ci sarà comunque tempo fino alla tarda serata di lunedì 24 per aderire ad una competizione automobilistica che si annuncia di sicuro richiamo.

Il grand’Hotel Riviera situato a 100 metri dalla partenza di fronte al paddock oltre a riservare una favorevole convenzione a tutti i partecipanti sarà la base operativa e logistica della manifestazione. Li troveranno sede gli uffici destinati alla Direzione Gara e al centro cronometraggio e saranno ospitate anche le verifiche sportive e tecniche previste in una duplice sessione, (sabato 29 settembre dalle ore 16.30 alle 18.30 e domenica 30 dalle ore 8.00 alle ore 10.00), l’albo di gara, il briefing con il responsabile di corsa in programma per le ore 10.45 di domenica, poco prima della partenza della manche di ricognizione e a cui seguiranno le tre manche di gara. Sempre presso il grand’Hotel Riviera è previsto poi il parco chiuso e la cerimonia di premiazione finale dei vincitori fissata per le ore 16.30.

COMUNICATO STAMPA