Duo Synaistisìa live al Palazzo Gallone di Tricase

Terzo appuntamento con “Classica d'estate”, la rassegna della Camerata Musicale Salentina realizzata in collaborazione con l'Associazione di Alta Cultura Musicale W. A. Mozart, il Centro Artistico Internazionale Mediterraneo e con il patrocinio dei Comuni di Castro, Salve, Tiggiano e Tricase.

Venerdì 19 luglio alle ore 21 nell'atrio di Palazzo Gallone a Tricase, la Camerata Salentina ospiterà il Duo Synaistisìa, composto da Cristian Musio alla viola e Gabriele De Carlo al pianoforte. I due talentuosi musicisti eseguiranno musiche di Brahms, Schumann e Clarke.

Cristian Musio si è diplomato in viola presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce.

Ha ricoperto il ruolo di Prima Viola presso l’Orchestra del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, dell’Orchestra “Carlo V” di Monopoli (BA), l’orchestra “Onivas” di Grottaglie (TA), l’Orchestra sinfonica di Lecce, collaborando con artisti del calibro di Carmelo Andriani, Dmitri Sitkovetsky, Giovanni Zonno, Benedetto Lupo, Luigi Piovano, Bakal, Pierluigi Camicia, Xu-Zong. Ricopre inoltre il ruolo di prima viola presso l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, con la quale si è già esibito sotto la direzione di importantissimi direttori d’orchestra, tra i quali David Coleman, Zubin Mehta, Michele Mariotti e altri. Da settembre del 2016 collabora con l’Orchestra di Lecce e del Salento (OLES), con la quale ha incontrato artisti come Karl Martin, Massimo Polidori, Vladimir Conta ed altri. E' docente di viola presso il liceo musicale E. Giannelli di Parabita (LE) e dal 2017, con il medesimo incarico, del Liceo G. Palmieri di Lecce.

Dall'estate del 2017 collabora con l'orchestra giovanile L. Cherubini, sotto la guida del M°Riccardo Muti.