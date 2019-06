Fulvio Palese special trio al Chiostro del Convitto Palmieri

Il jazz di Fulvio Palese è di scena giovedì 13 giugno al Chiostro del Convitto Palmieri di Lecce. Il celebre sassofonista salentino si esibirà per la Camerata Musicale Salentina insieme ad Andrea Rossetti al pianoforte e Francesco Pennetta alla batteria; sarà l'occasione del ascoltare dal vivo “Alétheia”, l'ultimo lavoro discografico pubblicato per la prestigiosa etichetta AlfaMusic.

Il titolo è ispirato all'antica Grecia e lascia trasparire la formazione filosofica di Fulvio Palese. Per gli antichi greci, infatti, il termine alétheia significava verità, ma non nell'accezione che gli attribuiamo oggi, bensì nel senso di qualcosa di mitico che è a fondamento di ogni tradizione. Da qui il suo significato di svelamento, rivelazione.

Colmo di sonorità funky e intriganti colorazioni latin jazz, Alétheia è un disco screziato e caratterizzato da una indubbia piacevolezza d’ascolto. Genuinità delle composizioni, cantabilità dei temi e radiosità comunicativa rappresentano il fil rouge di un album fresco e godibile, soprattutto per via di alcune soluzioni ritmico-melodiche e per la scelta di un sound diretto, asciutto, senza artifici.

Si presenta come la naturale continuazione del precedente lavoro, “The comics tune”, con il quale il musicista salentino è stato per diverse settimane primo nelle classifiche iTunes.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

PROGRAMMA MUSICALE

Ttattellu (Fulvio Palese)

Acqua (Fulvio Palese)

Mandelina (Fulvio Palese, Pietro Vincenti)

Cuba Blues (Fulvio Palese)

Guarda che luna (Walter Malgoni)

Pickwick (Fulvio Palese)

Terre del Negroamaro (Fulvio Palese)

Vivo (Fulvio Palese, Pietro Vincenti)