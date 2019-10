"Il più bel fiore" di Luca Tarantino

Martedì 15 ottobre esce “Il più bel fiore”, esordio da solista di Luca Tarantino, liutista, compositore, chitarrista e produttore leccese, specializzato nella ricerca e nella riproposta della musica antica.

Prodotto dall'etichetta discografica del Canzoniere Grecanico Salentino con il sostegno di Puglia Sounds Record 2019 (Regione Puglia - Fsc 2014/2020 - Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), il disco - un’opera strumentale per arciliuto a 14 cori - racconta l’avvento del barocco italiano, attraverso le opere dei maestri collegati alla corte di Papa Urbano VIII Barberini.

Il tour di presentazione partirà il 29 ottobre (ore 19) dal laboratorio urbano Haustheater di San Donato (Le) e proseguirà nella Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce (5 novembre - ore 19), alle Officine Culturali Ergot di Lecce (17 novembre - ore 19), passando poi per il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari (20 novembre - ore 18), il Festival Duni di Matera (21 novembre - ore 20.30) e il Dipartimento di Lettere, Lingue e Arti dell'Università di Bari (22 novembre - ore 11) per poi approdare nella Sala Coro del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (30 novembre - ore 11).



Le musiche, tratte da un anonimo quaderno di liuto, sono composte, infatti, nella prima metà del '600 da alcuni dei più grandi autori dell’epoca: il napoletano Andrea Falconieri, il reggiano Pietro Paolo Melii, il veneziano Johann Hieronymus Kapsperger, il romano Arcangelo Lori e Giuseppe Baglione, figlio del celebre pittore lombardo Cesare.

Un disco/concerto - registrato in presa diretta da Valerio Daniele nelle sale del Castello "Volante" De' Monti di Corigliano d'Otranto, in provincia di Lecce - che prova a restituire all'ascoltatore contemporaneo la suggestione di rivivere un momento storico di grande fermento artistico, il nascere di quell'intensa stagione culturale che gli storici ottocenteschi chiameranno l'Epoca Barocca.



Il titolo “Il più bel fiore” è un frammento del motto dell’Accademia della crusca («Il più bèl fiór ne còglie»), adattamento di un verso di Francesco Petrarca («E ’l più bel fior ne colse», Canz. LXXIII, 36).

Così come il compito che si prefigge sin dalla nascita l'Accademia della crusca è quello di selezionare e distillare il più bel fiore, ossia la parte più alta e pura dell’uso della nostra lingua, lo scopo dell'anonimo compilatore del manoscritto di Doni è stato raccogliere in un unico volume la vetta più alta delle composizioni del nuovo stile dei grandi liutisti della sua epoca e della sua terra.

Il più bel fiore dell'intelletto è il raggiungimento della capacità di amare. Di amare la conoscenza, il pensiero e la filosofia, di amare le virtù umane, la Natura e Dio che muove ogni atto umano attraverso l’amore.



Nel 1984 il celebre musicologo pugliese Dinko Fabris pubblicò un articolo sul ritrovamento di un manoscritto conservato nell'archivio di stato di Perugia. Redatto da almeno tre mani diverse in periodi anche distanti tra loro, il “Libro di Leuto” di Gioseppe Antonio Doni conteneva musica per solo liuto attiorbato (arciliuto a 14 cori), in gran parte databile attorno al secondo ventennio del '600, composta da vari autori tra loro coevi.