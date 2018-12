"Melodram" per Youth Festival 2018 con Benedetta Pati e una prima esecuzione assoluta di Marco Grasso

Serata cameristica al Teatro Comunale "Domenico Modugno" di Aradeo (Le)

giovedì 27 dicembre alle 20:30. L'evento chiude il cartellone dello Youth Festival organizzato da dall'Associazione Culturale "Amici della Musica" e vedrà impegnati sul palcoscenico la giovane attrice Benedetta Pati in qualità di voce recitante e l'ensemble cameristico giovanile "Il suono lontano" nella performance "Melodram" (Paolo Martina_direzione artistica, Enrica Aloisi_pianoforte, Alessandro Casalino_clarinetto). Incentrato sul mondo favolistico, il programma si apre con "Le soldat de plombe" di Hans Christian Andersen da cui il norvegese Edvard Hagerup Bull trasse nel 1949 una suite pianistica e dove si possono ravvisare echi di neoclassicismo, spruzzatine jazz e influenze sovietiche (Prokofie'v). Nella seconda parte, in prima esecuzione assoluta, "Komo no ito" (Il filo del ragno) del compositore salentino e direttore d'orchestra Marco Grasso (1976), già vincitore nel 2017 con "Notturno" del -I Premio Nazionale di Composizione Miguel de Cervantes- svoltosi a Bari e reduce dal successo di -A portrait for Nino Rota- , commissione del Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto per il Premio Vincenzoni di Treviso. Tratto dal racconto breve dello scrittore nipponico Ryonosuke Akutagawa, il brano si sviluppa in maniera quai seriale facendo uso di pochi leitmotiv mutuati da temi prettamente buddisti.

