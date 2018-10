Barocco Wine Music: al via la 7° edizione a Soleto

7 percorsi degustativi curati dai sommelier AIS alla scoperta dei percorsi più inebrianti del vino rivolto, ad operatori del settore e appassionati.

UNA SCALETTA RICCA DI INTRATTENIMENTO NEGLI SPAZI LIVE WINE MUSIC

In contemporanea con l’evento la “Sesta Selezione Vini Barocco Wine Music”

Il concorso che premia i primi 3 vini classificati

con una giuria composta da enologi, giornalisti e sommelier

Venerdì 12 ottobre Conferenza Stampa di presentazione dell’evento alla presenza di Roberto Gatti Presidente della giuria e tutti i giurati. Interverranno anche Sebastiano Leo Assessore Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale

il Sindaco di Soleto Graziano Vantaggiato, Gabriele Petracca Presidente dell’Unione dei Comuni “Terre di Mezzo” e Piero Anselmi Direttore Creativo dell’Agenzia Mood.

Fresco e Frizzante. Sono questi gli aggettivi che descrivono perfettamente l’atmosfera che si respira al Barocco Wine Music, tra le manifestazioni più attese ogni anno da produttori, operatori del settore e appassionati. Il Festival, che con questa edizione ha compiuto sette anni, torna a Soleto sabato 13 ottobre, dalle ore 20:00, con un percorso sensoriale con un unico calice, alla scoperta della tradizione enoica italiana e pugliese

L’attenta selezione degli espositori che, fin dall’inizio, ha caratterizzato l’evento permette di riunire in unica serata i migliori produttori, raccontando le tendenze del momento ed attraendo non solo addetti ai lavori e stampa di settore ma i tanti appassionati che si ritrovano per degustare grandi etichette.

Ospite straordinario della nuova edizione la Regione Abruzzo e il suo Montepulciano d'Abruzzo delle Colline Teramane DOCG, un vitigno dal carattere robusto e aristocratico, adatto anche a lunghe evoluzioni, con i profumi tipici del vitigno arricchiti dalle sfumature regalate dal lungo riposo in legno. Ma anche il Pecorino e la Passerina, vitigni che danno origine a vini freschi e strutturati.