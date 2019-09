Yuko Araki live: la musicista giapponese debutta a Lecce

Domenica 13 ottobre (dalle 20.00 – ingresso gratuito), Sud Sonico inaugura la stagione autunnale con Xenomorph Sounds, il nuovo format di concerti di musica innovativa, in procinto di essere lanciato negli accoglienti spazi delle Officine Culturali Ergot.

Dopo il successo conseguito lo scorso luglio con il festival multidisciplinare Sagra Elettronica, Sud Sonico avvia un nuovo concept di eventi dal nome Xenomorph Sounds, che nasce dal desiderio di rendere accessibili nuove forme di musica contemporanea a giovani ed adulti, ad appassionati e meno esperti.

La rassegna ospita esibizioni live di musicisti locali ed internazionali, in un contesto immersivo di proiezioni e visuals, e in un’atmosfera dinamica e confidenziale. Il primo evento della rassegna offre musica live e dj set, accompagnate da installazioni light design, e un corposo aperitivo pre-concerto con pietanze semplici dal gusto universale, in un approccio di cucina che segue la tradizione salentina e ne incrocia la genetica con suggestioni intercontinentali.

Yuko Araki è una polistrumentista giapponese che ha da poco lanciato il suo progetto solista, producendo numerose uscite discografiche per etichette discografiche americane, asiatiche ed europee, il suo album di debutto “II” è di imminente uscita per l’italiana Commando Vanessa.

La performance è prettamente elettronica e si compone di armonie dissonanti e ritmiche astratte, composte grazie a strumentazione analogica e suoni campionati dalla tradizionale musica giapponese. Il suo tour europeo tocca i migliori live club ed eventi europei, come il Cafè OTO e Digital In Berlin.

L’apertura del concerto è affidata ad Ennio Ciotta, scrittore, giornalista, DJ e cultore dei movimenti underground, con una fine selezione di musica elettronica atmosferica. Numerosi volontari e creativi contribuiscono al concerto, in particolare Fresh Rucola con seducenti installazioni visuals, e Viviana Martucci che cura il reportage visivo dell’evento.

Sud Sonico è un’associazione culturale nata di recente con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale innovativa attraverso eventi didattici, divulgativi e ricreativi. Sud Sonico opera a Lecce ed è attiva con numerosi format e collaborazioni sul territorio nazionale, europeo ed americano da oltre cinque anni.

Il progetto Sud Sonico è Vincitore PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI e finanziata con risorse del FSE – PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

YUKO ARAKI