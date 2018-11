III Liber Libri: il futuro tra le righe

Terza edizione dell’evento “Liber Libri – Il futuro tra le righe” promosso da Caroli Hotels a Gallipoli dal 28 novembre al 2 dicembre 2017

In un contesto in cui la cultura è sempre più marginale, prosegue l’esperienza di Liber Libri, l’evento che farà riconoscere Gallipoli non più solo come luogo di mare, spiagge e divertimento ma anche luogo di perdizione culturale. Scopo principale è far riavvicinare i ragazzi alla cultura attraverso un’iniziativa interattiva e divertente. I giovani saranno coinvolti grazie ad incontri con l’autore, workshop, spettacoli, laboratori e cacce al tesoro. Focus della rassegna è la diffusione ella cultura e della letteratura, tra i giovani e tra tutti gli appassionati. Liber Libri si colloca come aggregatore d’interesse e grande motore per la divulgazione culturale.

La rassegna è realizzata in collaborazione con Libreria Antica Roma di Taviano e contando su una serie di partners tra cui Industria Filosofica, Aqp, Lions Club Gallipoli, Associazione Rotaie di Puglia, Emys e Amazing Puglia.

Tra le attività in programma spicca il concorso per le Scuole e gli Istituti superiori: ogni Dirigente Scolastico riceverà l’incarico di affidare ai proprio alunni lo svolgimento di una recensione o sinossi di uno dei libri presenti (in questo caso il volume di Sergio Bambarén). Sarò poi lo stesso autore a presidiare una commissione per la valutazione dell’operato e per l’assegnazione del premio.

Inoltre, con incontri letterari, reading con gli autori, convegni e laboratori su temi quali archeologia, filosofia, artigianato, ambiente, mare, e momenti dedicati ai più piccoli. Autori nazionali con le rispettive Case Editrici incontrano le Scuole ed il pubblico in un evento che diventa la nuova ed interattiva rassegna letteraria tematica di Gallipoli, un format dal fortissimo valore culturale.

In partnership con Salento Km 0, per rinnovare l’incontro tra il piacere del cibo e il piacere della lettura sono previste delle Cene Letterarie. Saranno sollecitate delle discussioni tra autori e lettori all’interno di Liber Libri per un confronto sulle nuove tecnologie e i tradizionali strumenti di lettura cartacei: una sfida tutta da cogliere, senza esclusioni di colpi. Gli incontri si terranno nelle Sale Ponte del Bellavista Club oppure a bordo di pescherecci e golette e nel Teatro Italia. Da segnalare la presenza del Museo della Stampa di Lecce con Vincenzo Gilenardi che stamperà “live”; del Maestro Antonio La Cava con il BIBLIOmotocarro; del Regista Fabrizio Maria Cortese che presenterà “Ho amici in Paradiso”, in attesa di Free girato nel Salento.

Ospite d’eccezione di questa edizione è Sergio Bambarén che presenterà il suo libro: “La luce sull’altra riva del fiume” (editore Sperling & Kupfer). L’atteso incontro, curato da Experience Italy Tours e Arte Rete Turismo Salento in collaborazione con Mibact e Istes, si terrà al Teatro Italia Caroli Hotels giovedì 29 novembre dalle 9,45 alle 13.,00

Sergio Bambarén, è un autore australiano, nato in Perù e vissuto molti anni negli Stati Uniti. Esperto surfista, sensibile alle battaglie ecologiste per la salvaguardia dei mari, ha scritto libri di grande successo, il primo dei quali, Il Delfino, è diventato un piccolo classico che ha ventuo oltre 100mila copie solo in Australia. La conoscenza dell'ambiente marino e la volontà di salvaguardare i cetacei hanno reso Bambarén vicepresidente dell'Organizzazione Ecologica Mundo Azul (Blue World), e lo hanno spinto a viaggiare continuamente, nello sforzo costante di preservare gli oceani e le creature che li abitano.

Di seguito, il programma completo dell’evento.

PROGRAMMA

Mercoledì 28 Novembre

Area Santuario del Canneto - Fontana Greca

Bibliovan libreria del mare itinerante dell’ Associazione Magna Grecia Mare

Renault Zoe city car elettrica, una ricarica …….di libri

8.30 Web streaming con Michela Zin Direttore Fondazione Pordenone Legge, www.carolihotels.tv

9.00 Cerimonia di Inaugurazione - Selfie d’ autore al Bibliomotocarro con il maestro Antonio La Cava

9.15 Vernissage della mostra personale Libri d’artista di Rosalba Ruzzier

9.30 Sala Ponte Bellavista Club

Presentazione dell’ audiolibro Qui se mai verrai a cura di Piero Rapanà direttore artistico del Fondo Verri Presidio del Libro di Lecce

9.00 ed 11.00 Hall Bellavista Club

Proiezione del documentario Il cammino Leucadense a cura di Speleotrekking

10.00 Area Moleskine

Presentazione dell‘App Biblioteche Interattive a cura degli alunni del liceo Scientifico G.Banzi di Lecce

10.30 Museo della Stampa Città di Lecce dimostrazione di stampa lito con Vincenzo Gilenardi

11.00 Ponte Quarto piano Bellavista Club

Consegna di una copia del Trattato sull’Unione Europea con la collaborazione di Europe Direct Puglia

16.00 A bordo del peschereccio Orca, Banchina del Canneto - Presentazione del libro Lu Fiju te lu Mare di Lucio Chetta

17.00 Narraté: la teabag collegata ad un libricino, la cui lettura dura esattamente il tempo di infusione, cinque minuti

17.30 Sala Ponte Bellavista Club

Presentazione del libro Storia della medicina nel Mezzogiorno d’Italia editore Antonio Dellisanti, interviene l’autore Giovanni Iacovelli

18.00 Bellavista Club Saletta 35mm - Proiezione della pellicola La finestra di fronte di Ferzan Özpetek con Giovanna Mezzogiorno, Raoul Bova, Filippo Nigro, con la maestria di tecnica cinematografica di Mario Scarlino

18.30 American Bar Martini Bellavista Club - Audible, punto di ascolto dei migliori audiobook

20.00 Ristorante Bellavista Club

Cena d’autore con Presentazione del libro Sono LiberaDentro - Traffico di pensieri stupefacenti dal carcere Borgo San Nicola di Lecce di Ada Fiore

21.00 Area Moleskine - www.carolihotels.tv racconti musicali audio/video live

Giovedi 29 novembre

Area Santuario del Canneto - Fontana Greca

Bibliovan libreria del mare itinerante dell’ Associazione Magna Grecia Mare

7.15 Web streaming con Marco Serra della storica Libreria Serra Tarantola di Brescia dal 1899, www.carolihotels.tv

9.00 Selfie d’ autore al Bibliomotocarro con il maestro Antonio La Cava

9.00 Sala Ponte Bellavista Club

Presentazione del libro Pallone entra quando Dio vuole. Vita aforismi e miracoli di Vujadin Boskov, editore Urbone Publishing, partecipa l’autore Danilo Crepaldi, conduce Ludovico Malorgio presidente del Panathlon Club Lecce

9.45 – 13.00 Teatro Italia Caroli Hotels

Presentazione del libro La luce sull’altra riva del fiume, editore Sperling & Kupfer, partecipa l’autore Sergio Roggero Bambarén.

Evento a cura di Experience Italy Tours ed Arte Rete Turismo Salento

11.00 Ponte Quarto piano Bellavista Club

Consegna di una copia del Trattato sull’Unione Europea con la collaborazione di Europe Direct Puglia

16.00 A bordo della Goletta Pinchi Marina Bleu Salento

Presentazione del magazine Un grande cuore blu, partecipa Francesco Rastrelli fondatore dell’Associazione Mare Nostrum

17.00 Narraté: la teabag collegata ad un libricino, la cui lettura dura esattamente il tempo di infusione, cinque minuti

Focus Il Treno Letterario di Salento Express con Luigi Mighali Associazione Rotaie di Puglia

18.00 Bellavista Club Saletta 35mm - Proiezione della pellicola Sangue vivo regia di Edoardo Winspeare, con la maestria di tecnica cinematografica di Mario Scarlino18.30 American Bar Martini Bellavista Club - Audible, punto di ascolto dei migliori audiobook

20.00 Sala Ponte Bellavista Club

Presentazione del volume Orizzonti selvaggi Capire la paura e ritrovare il coraggio, editore Feltrinelli, partecipa l’autore Carlo Calenda, introduce Rosario Tornesello giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia

21.00 Area Moleskine - www.carolihotels.tv racconti musicali audio/video live

Focus Biblioteca Ospedaliera, il progetto promosso da Caroli Hotels

Premio Liber Libri 2018

Eugenio Chetta Presidente dell’Associazione culturale AMART e responsabile di SMUG Sistema Museale Gallipoli

Venerdì 30 novembre

Area Santuario del Canneto - Fontana Greca

Bibliovan libreria del mare itinerante dell’ Associazione Magna Grecia Mare

Renault Zoe city car elettrica, una ricarica …….di libri

8.30 Web streaming con Adele Prochaska di RTL 102.5, www.carolihotels.tv

9.00 Selfie d’ autore al Bibliomotocarro con il maestro Antonio La Cava

BookCrossing nell’isola del borgo antico di Gallipoli a cura EMYS

9.00 Sala Ponte Bellavista Club

Presentazione del libro Il trekking nel Salento di Riccardo Rella e Rita De Matteis, introduce l’editore di Botanica Ornamentale Maurizio Cezzi, interviene Riccardo Rella

9.00 ed 11.00 Hall Bellavista Club

Proiezione del docufilm Expedition del regista Alessandra Bonavina, da un’idea dell’ ASI Agenzia Spaziale Italiana che racconta il dietro le quinte della missione Vita di Paolo Nespoli

10.00 Ponte Terzo piano Bellavista Club - Presentazione dell’Almanacco La Giovane Italia Basket di Paolo Ghisoni

11.00 Ponte Quarto piano Bellavista Club

Consegna di una copia del Trattato sull’Unione Europea con la collaborazione di Europe Direct Puglia

16.00 Museo Diocesano Vittorio Fusco - Gallipoli Borgo antico

Presentazione del volume Il diaconato nel pensiero di Papa Francesco di Enzo Petrolino

17.00 Narraté: la teabag collegata ad un libricino, la cui lettura dura esattamente il tempo di infusione, cinque minuti

17.00 Ponte Quarto piano Bellavista Club - I Sedicesimi - Associazione Alberghi del Libro d’Oro

18.00 Bellavista Club Saletta 35mm - Proiezione del film Sostiene Pererira regia di Roberto Faenza con Marcello Mastroianni, con la maestria di tecnica cinematografica di Mario Scarlino

18.00 American Bar Martini Bellavista Club

Caroli Hotels villaggio digitale: presentazione di uno spazio di Coworking per 0/199 enni

18.30 American Bar Martini Bellavista Club - Audible, punto di ascolto dei migliori audiobook

19.00 Sala Ponte Bellavista Club

Intervista a Roberto Formigoni La #Lombardia è un modello perché c’è un popolo che opera, vive, si muove

20.00 Ristorante Bellavista Club

Cena letteraria con presentazione dell’iniziativa Gocce di poesia a cura di Maria Felicita Cordella

21.00 Area Moleskine - www.carolihotels.tv racconti musicali audio/video live

Focus Little Library

Premio Liber Libri 2018

Associazione 365 gradi organizzatrice del Festival delle Lettere

Sabato 1 dicembre

Area Santuario del Canneto - Fontana Greca

Bibliovan libreria del mare itinerante dell’ Associazione Magna Grecia Mare

Renault Zoe city car elettrica, una ricarica …….di libri

8.00 Web streaming di Paolo Casalino Direttore della Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles, www.carolihotels.tv

8.30 Video saluto di Anna Montinaro Presidente dei Presidi del Libro di Puglia - Radio Immaginaria live dal Cargo Lab

8.55 Un caffè al Volo

BookCrossing nel Parco Naturale Regionale Isola di Sant‘Andrea e Litorale di Torre del Pizzo di Gallipoli a cura di WWF Salento

9.00 ed 11.00 Sala Ponte Bellavista Club

Proiezione del cortometraggio Il potere dell’oro rosso del regista Davide Minnella

9.30 Sala Ponte Bellavista Club

Presentazione del libro Guida al Salento ebraico di Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli, Capone editore, introduce Michelangelo Mazzotta responsabile di Palazzo Taurino sede del Medieval Jewish Lecce

11.00 Ponte Quarto piano Bellavista Club

Consegna di una copia del Trattato sull’Unione Europea con la collaborazione di Europe Direct Puglia

12.00 Sala Ponte Bellavista Club - Meeting Point con l’Associazione Editori Pugliesi

15.30 A bordo del peschereccio Giuseppina In Mare banchina del Canneto

Il manuale Ocean Literacy for All realizzato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco

18.00 Bellavista Club Saletta 35mm - Proiezione del documentario Echo Refugee Library il progetto indipendente di una libreria mobile, allestita su un minivan, per giovani ed adulti richiedenti asilo che sono in attesa in Grecia promosso da Echo (Education community hope opportunity)

18.30 American Bar Martini Bellavista Club - Audible, punto di ascolto dei migliori audiobook

19.00 Sala Ponte Bellavista Club

Spot & Go: Matera Città Europea della Cultura 2019

20.00 Ristorante Bellavista Club

Cena Letteraria con la presentazione del Parco Letterario Don Tonino Bello a cura di Stanislao Marsanich presidente de I Parchi Letterari

21.00 Area Moleskine - www.carolihotels.tv racconti musicali audio/video live

Premio Liber Libri 2018

Michele de Angelis conduttore della trasmissione di Isoradio Viaggiando tra le righe

Domenica 2 dicembre

Area Santuario del Canneto - Fontana Greca

Bibliovan libreria del mare itinerante dell‘Associazione Magna Grecia Mare

Renault Zoe city car elettrica, una ricarica …….di libri

9.30 Liber Libri in Tour, visita a Villa La Meridiana di Santa Maria di Leuca con accompagnamento letterario a cura di Annarosa Potenza

10.30 Sala Ponte Bellavista Club - Booktubers da hit parade

11.00 Ponte Quarto piano Bellavista Club

Consegna di una copia del Trattato sull’Unione Europea con la collaborazione di Europe Direct Puglia

11.30 Tredicesimo piano Bellavista Club

Cubosofico: le sfide intelligenti per far pensare tutte le menti a cura di Industria Filosofica

17.00 Sala Ponte Bellavista Club Presentazione del libro Dornier Wal - A light coming over the sea, editore LoGisma, partecipa l’autore Michiel Van der Mey, introduce Sergio Orazio Frigino Botrugno presidente di Aviazione Marittima Italiana

18.00 Pre-opening Mondadori Point Temporary Store Libreria Fiore dal 1980 - Hall Bellavista Club

