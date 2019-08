Presentazione del romanzo di Luigi Pisanelli

Giovedì 29 agosto 2019, alle ore 19.30 a Tuglie, presso Bar “Dolce Vita”, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Luigi Pisanelli, “Essere fortunati non basta”, edito da Musicoas Editore.

L’autore dialogherà con la dott. ssa Annalucia Cudazzo e con l’editore, Luciano Pagano. Durante l’appuntamento interverranno Antonio Rima, direttore della Biblioteca “F. T. Gnoni” di Tuglie, Massimo Stamerra, Sindaco di Tuglie, Silvia Romano, Assessore alla Cultura del comune salentino. Questo incontro, organizzato dal Comune di Tuglie, in collaborazione con la Biblioteca “F. T. Gnoni”, e il Servizio Civile Nazionale, prosegue la collaborazione tra la biblioteca e Musicaos Editore.

Al termine dell’incontro seguirà la donazione di tutti i titoli del catalogo di Musicaos Editore alla “Sezione autori salentini contemporanei” della biblioteca, e contestualmente avverrà la costituzione ufficiale del Fondo “Luciano Pagano”, nel quale confluiranno inizialmente trecento volumi della biblioteca privata dell’editore, che in futuro incrementerà tale fondo, aperto alla fruzione e consultazione libera da parte di tutti i frequentatori della Biblioteca “F. T. Gnoni”.

Ingresso libero.

Su un binario, prima della partenza, le storie si rincorrono per chi le sa catturare. In paese c’è un uomo un po’ strano che tutti chiamano Antonio delle Stelle, è convinto che un giorno gli extraterrestri torneranno a prenderlo, e si prepara ad ogni evenienza. Ambra e Francesco si erano persi di vista da quando erano piccoli, lui, figlio inquieto e geniale di un affarista pentito, e lei giovanissima laureata in bioscienze e biotecnologie. Si sono incontrati, e per un attimo si sono riconosciuti. Marco vuole bene a Martina e pur avendo la stessa età lei è più adulta del ragazzo. Ambra e Martina sono amiche, entrambe salentine, hanno studiato a Camerino e si sono divise tra la Puglia e le Marche, scrivendo i loro aforismi su post-it appiccicati al frigo, parlando con i corvi e avvertendo la terra quando trema: ma i terremoti non le hanno scosse. Bart ascolta il racconto di Ambra, che si mescola alle storie della vita, come quella di Walter, un ragazzo violento, e di Marika, che ha avuto la sfortuna di incontrarlo. Alcune persone sono veleni e altre antidoti, e in mezzo, ci sono il caso e il destino. “Essere fortunati non basta, bisogna anche avere la fortuna di rendersene conto”.