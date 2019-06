SALENTO IL SOLE, IL MARE E IL VENTO, PROGETTO "SALENTO IDEALE" DI "VALORI E RINNOVAMENTO"

LECCE STELLA DEL SUD E REGINA DI PUGLIA

Targa al presidente Sticchi per la straordinaria promozione in A

IL MOVIMENTO CULTURALE “VALORI E RINNOVAMENTO” VI INVITA A PARTECIPARE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DI UNA TARGA IN RICORDO DELLA STRAORDINARIA E INDIMENTICABILE PROMOZIONE IN SERIE A ALL’UNIONE SPORTIVA LECCE, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE PROF. AVV. SAVERIO STICCHI DAMIANI

10 GIUGNO, ORE 19,15, SALONE PARROCCHIA S. LUCIA, A LECCE (ingresso libero da via Giorgio Di Lecce, alle spalle dell’ingresso principale della Chiesa in via Asti)

PROGRAMMA :

- Saluto del parroco di Santa Lucia, Mons. Antonio Montinaro

- Saluto di Antimo De Masi, Direttore Sportivo della Scuola Calcio parrocchiale

- Saluto del presidente di “Valori e Rinnovamento”, Wojtek Pankiewicz : “Una squadra, il suo Salento”

- Intervento del decano dei giornalisti leccesi, Elio Donno

- Vittorio Renna, storico e statistico del Lecce : “L’albo d’oro dei trionfi”

- Consegna della targa

- Intervento del presidente dell’ U.S. Lecce, Saverio Sticchi Damiani

