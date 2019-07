Taviano ospita il dibattito estivo de "Il Fatto Quotidiano"

Il Giornale di Marco Travaglio e Antonio Padellaro infatti, a dieci anni di distanza dalla rassegna “Voi domandate, noi rispondiamo” , ha scelto nuovamente la Puglia come regione d’elezione del grande evento, e - grazie alla preziosa collaborazione della Libreria Antica Roma di Gianni Coppola - il comune di Taviano si aggiudica il privilegio di ospitare il dibattito, giovedì prossimo 4 luglio ore 21,00, in Piazza del Popolo, con gli interventi dei giornalisti Padellaro e Travaglio, per affrontare i grandi temi della politica nazionale ma soprattutto per parlare di Sud e di una questione meridionale mai risolta, delle risorse e delle potenzialità del Mezzogiorno, ma anche delle sue difficoltà e dei suoi problemi.

“Un evento di alto valore simbolico e culturale, - dichiara un entusiasta Giuseppe Tanisi, sindaco di Taviano - anzitutto perché ci gratifica di tutto un lavoro svolto in questi anni e che ha fatto assurgere Taviano ad uno dei grandi poli culturali del Mezzogiorno, e poi perché arricchisce ed impreziosisce il calendario della nostra stagione estiva come occasione di riflessione, di informazione e di cultura, a sugello di una qualità del programma”.