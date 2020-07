Le star della Praja di Gallipoli

Ecco alcuni dei dj set e delle performance più attese a luglio / agosto 2020 alla Praja di Gallipoli (LE) by Musicaeparole

15/7, 10/8 Ludwig @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Romano, classe 1992, è uno dei protagonisti della scena trap italiana. Ha iniziato a far musica a soli 15 anni. Si è esibito nella festa di fine anno 2019 del liceo romano Giulio Cesare, la scuola frequentata e cantata da Antonello Venditti. I testi delle sue canzoni sono spesso ironici. Grande comunicatore sui social, dove racconta e mostra tutta la sua vita, è ormai una star musicale di prima grandezza. Tra i suoi più grandi successi, "Domani ci passa", uscita nel maggio 2019

16/7, 27/7, 10/8 Andrea Damante @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Andrea Damante, dj e personaggio ormai celeberrimo. Nato a Gela il 9/3/1990, è cresciuto a Verona, Damante vive da solo dall'età di 19 anni, si definisce pignolo, preciso e testardo e tende a voler avere sempre tutto sotto controllo. Non è più solo un personaggio mediatico. Oggi infatti fa ballare i migliori locali d'Italia. Con oltre 2 milioni di follower su Instagram, i suoi dischi vengono pubblicati da label di riferimento come l'americana Ultra.

18/7 Jimmy Sax @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Il vero nome di questo artista del sassofono è Jim Rolland. Oltre che un grande strumentista, è anche un grande intrattenitore, capace di mettere insieme i generi musicali: improvvisa come pochi a ritmo di house, deep, electro e non solo. La sua versione di "No Man No Cry", il capolavoro di Bob Marley, su YouTube ha totalizzato qualcosa come 70 milioni di visualizzazioni. Si è esibito live con tante star tra cui Earth Wind and Fire, David Guetta, Quincy Jones, Cerrone, Bob Sinclar (...)

19/7 Ana Mena @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Classe 1997, è una vera icona musicale in ambito reggaeton & dintorni. Deve in Spagna la sua notorietà alla partecipazione come attrice nella serie Marisol, la película. Con Fred De Palma, nelle due ultime estati, ha messo a segno due importanti hit come "D'estate non vale" e "Una volta ancora".

20/7 Vida Loca @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Finalmente Vida Loca, musical pop da ballare e da guardare, torna a far emozionare chi ha voglia di far tardi godendosi un mix vincente di pop, urban, & house, coreografie interpretate da ballerini professionisti, video proiezioni, effetti speciali che sanno stupire... Ma cos'è Vida Loca? E' prima di tutto una crew di artisti (dj, artisti, ballerini) che sanno lavorare insieme con l'unico scopo di creare show ed entertainment di livello assoluto. A dare maggiore risalto agli artisti e al loro talento c’è una squadra di tecnici di valore assoluto e tecnologie che di notte di solito non vengono utilizzate: il risultato è che chi balla o beve qualcosa con gli amici, in certo momento, non può che alzare gli occhi e lasciarsi coinvolgere… Vida Loca, più che una semplice festa da discoteca di successo, un format o uno show notturno, è uno spettacolo che segue un “canovaccio” sempre simile e mai uguale... Perché ogni interprete si prende un margine di libertà e improvvisazione, ogni notte.

23/7 Gabry Ponte @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Gabry Ponte è uno dei pochi veri top dj italiani. Attivo da tempo, è riuscito a diffondere la dance music nel mondo, con composizioni melodiche dal suono scatenato. Con i suoi Eiffel 65 ha messo a segno tanti successi assoluti, tra cui "Blue". Il risultato sono ben 15 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Tra i suoi dischi di maggior successo ci sono “Time To Rock”, “Geordie”, “La danza delle Streghe” e tanti altri. Sul palco ha un sound irresistibile che mette insieme brani italiani, internazionali ed un sound irresistibile. La sua label, Dance and Love, è tra le più attive in Italia e non solo in ambito dance.

25/7, 3/8, 22/8 Dj Antoine @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Il top dj producer svizzero Dj Antoine, una superstar della scena dei fashion club europei e non solo. Dj Antoine infatti è una vera star. In carriera ha venduto oltre un milione e mezzo di album e ricevuto quaranta dischi d'oro e decine di dischi di platino e multiplatino. E' molto legato all'Italia, parla un buon italiano e non per caso ha remixato pure "Laura non c'è" di Nek. Grande performer e non solo dj e produttore, DJ Antoine negli ultimi anni ha proposto veri e propri inni che hanno conquistato i giovani di mezza Europa. I suoi dj set sono performance sorprendenti, in cui salta continuamente e coinvolge il pubblico in uno show che non dà respiro e mette sempre e comunque il sorriso. Da "Welcome To St. Tropez" a "Ma Cherie", da "House Party" a "Bella Vita" e Sky Is The Limi, il suo sound colorato e divertente è perfetto per chiunque abbia voglia di muoversi a tempo.

26/7, 26/8 Merk & Kremont @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Italianissimi, negli ultimi anni i ragazzi hanno ottenuto enormi successi e riconoscimenti come DJ e produttori, partendo dal mondo della dance internazionale grazie al supporto di mostri sacri come Avicii, Steve Angello, Hardwell, Nicky Romero, Bob Sinclar, Zedd e il loro leggendario connazionale Benny Benassi, che li segue dal loro esordio. Da più di 5 anni , Fede e Joe (i due Merk & Kremont) portano in giro per il mondo il loro fiammeggiante DJ set, potendo vantare di aver suonato su alcune delle console più prestigiose del mondo - come Pacha (Ibiza) e l'Ultra Music Festival e Liv di Miami – nonostante la loro giovane età.

28/7 Gué Pequeno @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

Gué Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini, classe 1980, ha esordito nel 2000 con il collettivo Sacre Scuole per poi affermarsi con i Club Dogo. Il suo precedente album “Sinatra” è uscito due anni fa e ha ottenuto molti riconoscimenti tra cui disco di Platino per l’album. Tra i singoli in esso contenuti “Trap Phone”, “Modalità aereo”, “Borsello” e “2%”, più un disco d’Oro per il pezzo “Bling Bling”. A pochi giorni dall'uscita, sulla pagina Spotify di Gué Pequeno tutta la top ten dei brani più ascoltati appartiene al nuovo disco "Mr Fini". Il brano più ascoltato è "Immortale (feat. Sfera Ebbasta)" e supera abbondantemente i 3 milioni di ascolti.

1/8 Gianluca Vacchi @ Praja - Gallipoli (LE) by Musicaeparole

In console durante l'estate 2020 alla Praja di Gallipoli (LE) arriva pure lui, Gianluca Vacchi, Mr. Enjoy". Personaggio internazionale e ormai dj di successo, ha pure scritto una autobiografia in cui racconta delle sue origini ma anche di seduzione e tatuaggi, lifestyle e attività fisica, eleganza e ironia... non manca neppure qualche episodio di follia che hanno contribuito a farlo diventare un fenomeno mondiale.Tra le sue passioni, oltre allo sport, la musica, il ballo e i dj set nei locali più esclusivi, come è ovviamente la Praja...

