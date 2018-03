Learning tour: lezioni sul campo per aspiranti guide

Sei un'aspirante guida e stai per sostenere l'esame di abilitazione in Puglia?

Noi non vediamo l'ora di conoscerti!

Un anno fa ci accingevamo a fornire un corso di preparazione sulle materie oggetto d'esame per guide e accompagnatori con esperti in ogni materia.

Tutti conosciamo le numerose problematiche e variazioni che si sono susseguite circa date e modalità e pur navigando tuttora nell'ombra, quest'anno abbiamo pensato di attivare dei tour in stile "learning by doing", sicure che questo -a prescindere da future e imprevedibili ulteriori modifiche- possa essere la cosa più utile per chi si vuole approcciare a questo mestiere e in modo da non perdere l'entusiasmo e la passione per questa avventura!



Partiamo dall'assunto che per apprendere di tecnica turistica è bene fare esperienza sul campo e non solo studiare sui libri e che il modo migliore è apprendere concetti, preziose informazioni e curiosità da chi questo lo fa per mestiere da anni.

E poi, conoscersi, incontrarsi confrontarsi e condividere siamo certe sarà un'integrazione molto utile allo studio sui testi.



Il programma di Learning Tour si articolerà in un ciclo di incontri e approfondimenti (i week-end a partire dal mese di marzo fino a maggio) sui principali elementi di architettura civile e religiosa che caratterizzano la Regione Puglia e maggiormente presenti nei percorsi delle guide turistiche e nell'esame.



Ovviamente agli appuntamenti sono invitati tutti coloro che hanno interesse ad appronfondire il territorio pugliese, siano essi cittadini, turisti, aspiranti guide e non.



Seguiranno i dettagli dei tour nei singoli eventi dedicati ad ogni appuntamento.

#staytuned



Il costo di ogni visita guidata è di 10 euro a persona.

La quota può essere versata il giorno stesso della visita.



Ci si può iscrivere

modulo google: https://goo.gl/forms/6okvYdoy2I6F7YOd2

email: glocaltouroperator@gmail.com



Programma:

*Programma soggetto a variazioni, ogni eventuale cambiamento verrà comunicato in anticipo.



17 Marzo: LECCE

18 Marzo: BRINDISI

25 Marzo: NARDO'

31 Marzo: GALLIPOLI

08 Aprile : GALATINA



14 Aprile : OTRANTO

15 Aprile : CORIGLIANO D' OTRANTO



21 Aprile: ALBEROBELLO

22 Aprile: OSTUNI



28 Aprile: TARANTO

29 Aprile: ORIA



05 Maggio: MONOPOLI (Egnazia)

06 Maggio: TRANI

12 Maggio: BARI