Venerdì 16 a Lecce e domenica 18 novembre a Vernole, la condotta leccese di Slow Food propone "L'olio extravergine d'oliva" un percorso tra degustazioni ed escursioni per conoscere il mondo della produzione olearia, che si concluderà con un pranzo (domenica 18 dalle 13:30 - ingresso 30 euro) al Ristorante Lilith sulla Strudà/Vanze.



Si parte venerdì 16 novembre (dalle 18 alle 20 - ingresso 15 euro) dalla sede di Dajs e Città del Gusto in Piazzetta Panzera a Lecce con il Laboratorio del Gusto - Olio extravergine di oliva a cura dell’esperto degustatore Gianni Lezzi, collaboratore della guida Slow Food agli extravergini. Il laboratorio si propone di fornire le informazioni di base per comprendere la cultura dell’olio extravergine, affrontare le tecniche di base di degustazione e discutere delle sue proprietà nutrizionali. I partecipanti riceveranno le prime istruzioni tecniche per approcciarsi in maniera “Slow” al mondo degli extravergini. Al termine del laboratorio sarà possibile confrontarsi davanti ad un calice di vino.



Domenica 18 novembre si parte con due visite guidate nei frantoi di Vernole. Dalle 10 in Piazza Vittorio Veneto, in collaborazione con la Pro Loco, si visiterà il Frantoio Ipogeo Caffa, risalente al XVI secolo e scavato interamente nel banco roccioso. Conserva ancora torchi e macine che venivano utilizzate per la lavorazione delle olive sino al 1900.

Dalle 11:30 appuntamento all' Oleificio Sociale Sant'Anna (sulla strada provinciale Lecce - Vernole km9) per una visita guidata a cura del presidente Michele Doria. I soci della Cooperativa, nata nel 1967, tra i quali molti custodi di ulivi monumentali con età millenaria, sono oggi 960 e l’extravergine da essi prodotto per il 90% proviene da cultivar autoctone (Cellina di Nardò e Ogliarola leccese). Dalle 13:30 (ingresso 30 euro) al Ristorante Lilith sulla Strudà/Vanze la giornata si concluderà con "L’olio Extravergine di Oliva ed il suo uso in Cucina" .