"Cibus Uxenti" nel borgo antico di Ugento, 8 e 9 agosto

Al via la terza edizione di "Cibus Exenti" . Giovedì 8 e venerdì 9 Agosto la Pro Loco Ugento - Marine propone "Cibus Exenti" : due giornate per raccontare il cibo buono e autentico, la sua storia e il valore di quest’ultimo per il territorio locale nel Borgo Autentico di Ugento.

L’iniziativa patrocinata dal Comune e promossa in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore Filippo Bottazzi, è un racconto, un percorso guidato che ha come tema il cibo ed i suoi sviluppi per la popolazione territorio ugentino.

Si tratta infatti di un vero viaggio nel tempo attraverso il quale sarà possibile conoscere le tradizioni, il folklore, la cucina di un’epoca passata quale quella della metà del secolo scorso. E’ un percorso guidato, che si articola lungo le stradine e le corti del Borgo e animato dalla comunità ugentina che torna per due giorni a vivere, comportarsi, cucinare e vestire come si faceva allora.

Un percorso che racconta storie di vita e cibo per salvaguardare e recuperare il patrimonio culturale che ha plasmato l’essenza e l’identità di un territorio. Tutto questo sarà possibile attraverso 150 figuranti in costume, bambini lasciati girare scalzi lungo le vie, filastrocche, cibo, vino, pizzica, mercatini d’artigianato.

La terza edizione della manifestazione Cibus Uxenti si trasferisce in Via Salentina nel Borgo Antico della ridente località turistica pugliese e riceve il marchio di Eco Festa dalla Regione Puglia.

La manifestazione ha inizio alle 19 e terminerà alle 23.00. L’ultima visita parte alle 22.30. L’ingresso è a pagamento:

5 € per gli adulti, 3 € per i bambini fino a 10 anni. I bambini che hanno meno di 3 anni non pagano.

Il biglietto comprende la visita guidata e gli assaggi dei prodotti tipici.

Per maggiori informazioni contattare: 0833 555476