"A piede libero": lo spettacolo teatrale a Casarano

La Soffitta Itinerante, libreria su quattro ruote di Casarano nata grazie al progetto regionale PIN giovani, propone domenica 26 agosto alle ore 20:00, presso i Giardini William Ingrosso a Casarano lo spettacolo teatrale “A PIEDE LIBERO” dell’artista veronese Laura Kibel, interamente basato sul teatro dei piedi, un’arte a metà strada tra il mimo e i burattini.

Lo spettacolo, adatto ad un pubblico di ogni età, paese e cultura, sarà letteralmente capace di capovolgere i punti di vista degli spettatori, dal momento che veri attori della scena saranno i piedi, vestiti di mille accessori e pronti ad interpretare personaggi ironici o drammatici che raccontano storie di ieri e di oggi.

Laura Kibel, la solista più conosciuta nell’ambito del teatro visuale, non usa parole ma solo gestualità e musica per creare spettacoli divertenti, poetici o dissacranti, brevi storie senza parole che affrontano temi universali come l’amore, l’ambiente e la pace.

L’evento è gratuito e rientra nelle iniziative promosse dalla neonata Soffitta itinerante, una vera e propria libreria ambulante, pronta a promuovere la lettura, l’educazione al bello, l’arte e il senso civico per strada, per renderli mezzo di aggregazione sociale e allo stesso tempo strumento di ripensamento dei beni comuni.

Con il suo arrivo in una piazza, in un parco, in una strada di periferia, la Soffitta itinerante avvia l’installazione sul luogo di tutto ciò che serve per trasformarlo in una vera e propria libreria, come sedie, tavolini, cuscini, tappeti, scaffali con libri, decorazioni, materiale didattico e creativo, articoli di cancelleria e giochi in legno. Il cuore dell’attività è la promozione della lettura di albi illustrati, seguita da laboratori creativi.

La libreria itinerante può però trasformarsi in un vero e proprio punto di incontro da cui partire per rivalutare un luogo con micro interventi di recupero, tramite laboratori di riciclo e di cittadinanza attiva che “lascino il segno” (piantando fiori nelle aiuole, ridipingendo o decorando panchine o muri, creando installazioni decorative, ecc.), secondo un calendario di eventi di lettura, laboratori e spettacoli.

La Soffitta itinerante è una associazione nata grazie a PIN – Iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia finanziata con risorse del FSE –PO Puglia 2014/2020 Azione 8.4 e del fondo per lo Sviluppo e la Coesione.