"Humana vergogna": lo spettacolo alla Casa circondariale di Lecce

Occorre prenotarsi entro il 10 febbraio per poter assistere, all’interno della Casa Circondariale di Lecce allo spettacolo HUMANA VERGOGNA diretto da Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti, prodotto nell’ambito del programma culturale di Matera 2019.

La replica straordinaria si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 19 (occorre presentarsi all’ingresso del carcere un’ora prima) e permetterà al pubblico esterno di assistere allo spettacolo.

Le prenotazioni per assistere allo spettacolo vanno effettuate on line compilando la scheda pubblicata su http://bit.ly/humanavergognalecce

Ulteriori info: tel. 338 3746581

Il costo dei biglietti è di 12€; ridotto 10€ under 18 e over 60.

Lo spettacolo è andato in scena per il suo debutto nel marzo scorso nella Casa Circondariale di Matera, grazie alla importante collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria, ed è stata accompagnata da entusiasti consensi di pubblico e critica.

L’evento viene realizzato nell’ambito del progetto JUMPERIFERIE promosso da Teatro Pubblico Pugliese e Regione Puglia in partnership con Compagnia teatrale Petra, Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, Casa Circondariale di Lecce, #reteteatro 41, Arci Lecce, Mecenate 90, Officina Creativa, Comune di Lecce, Comune di Lequile, Comune di Melpignano.

HUMANA VERGOGNA attraverso un linguaggio ironico che unisce teatro e danza è uno spettaco- lo che gioca sull’elemento POP e sulla relazione diretta con lo spettatore. Indaga il tema della ver- gogna individuale e collettiva, familiare e sociale attraverso una costruzione drammaturgica dove il corpo diventa narrazione e conduce lo spettatore in una dimensione ludica.

Performer e contributi alla creazione artistica: Mattia Giordano, Antonella Iallorenzi, Mariagrazia Nacci,

Simona Spirovska, Ema Tashiro

HUMANAa VERGOGNA è il risultato performativo del progetto LA POETICA DELLA VERGO- GNA, coprodotto da #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019 in partenariato con Com- pagnia Teatrale Petra, AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore di Lecce, Osservatorio Balcani-Caucaso, Artopia di Skopje, Ballo di Podgorica, Digital Wolf, in collaborazione con Zebra Cultural Zoo.



RACCOMANDAZIONI PER LO SPETTATORE

L'appuntamento per il disbrigo delle pratiche di accesso alle ore 18.00 del 21 febbraio 2020 all'ingresso della Casa Circondariale di Lecce. Non è consentito portare alcun oggetto personale, compreso il telefonino, portare con sé solo il documento d'identità. Lasciare tutto il superfluo a casa o in auto.